باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم

حسینیه امام خمینی (ره) در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین میزبان هزاران بسیجی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

همزمان با تهران مراسم اجتماع نیروهای بسیجی با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی در سراسر کشور برگزار شد.

مطالب مرتبط
مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم
young journalists club

ماجرای تشکیل یک ارتش ۲۰ میلیون نفری + فیلم

مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم
young journalists club

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم
young journalists club

برگزاری رزمایش جهادگران بسیجی استان قم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم
۵۸۹۶

خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۲۳۷۷

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم
۸۲۲

اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم
۵۲۷

برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم
۵۱۹

خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.