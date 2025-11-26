مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0645\u0633\u062a\u0636\u0639\u0641\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc(\u0631\u0647) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n