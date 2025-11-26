تفاهمنامه ساخت خانه جودو وکمپ تیم ملی بین فدراسیون جودو واستانداری قم در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع در منطقه پردیسان قم امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار رئیس فدراسیون جودو با استاندار قم، عملکرد هیئت جودو استان، میزان تحقق برنامه پنج‌ساله گذشته، روند مدال‌آوری ورزشکاران قمی در سطح ملی و آسیایی و تدوین برنامه پنج‌ساله دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور حسن سلطانی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، مهدی خوشی، سرپرست تیم‌های ملی جودو، رئیس هیئت جودو و جمعی از مسئولان و اعضای هیئت جودو قم برگزار شد.

در این جلسه تفاهم‌نامه برای احداث خانه جودو در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع در منطقه پردیسان با تامین اعتبار از سوی فدراسیون جودو، احداث خوابگاه و ابنیه مورد نیاز برای راه‌اندازی کمپ تیم‌های ملی در زمین مجاور خانه جودو با تامین اعتبار توسط استانداری قم و اهدای دو تا سه تخته تاتامی به هیئت جودو قم از طرف فدراسیون به امضا رسید.

قم در بخش کاتا از استان‌های مطرح کشور است و به‌تازگی ورزشکاران استان قم در مسابقه‌های جهانی موفق به کسب ۲ مدال طلا شده‌اند.

منبع:ورزش و جوانان قم

