باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - فاطمی، دانشآموخته رشته شیلات در مقطع دکتری و مدیرعامل شرکت یک شرکت دانش بنیان، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از دستیابی این مجموعه به تولید ۲۱ کالای دانشبنیان مبتنی بر جلبکهای یونیک خلیج فارس خبر داد و گفت: محصولاتی که پس از پرورش جلبک توسط زنان ساحلنشین هرمزگان و فرآوری تخصصی در بخش قلعهقاضی، به مرحله تجاریسازی رسیده و وارد بازار داخلی و مسیر صادرات شدهاند.
به گفته او، استفاده از فناوری نانو در فرمولاسیون این محصولات، جذب پوستی را افزایش داده و امکان انتقال موثر ترکیبات ارزشمند جلبکی را فراهم کرده است؛ رویکردی که مشابه فناوریهای نوین انتقال دارو از طریق پوست در دنیاست. این فناوری، دوز مؤثر مواد فعال را بالا برده و زمان درمان را بهطور محسوس کاهش داده است؛ بهگونهای که ماسک ضدجوش تولیدشده در این مجموعه قادر است جوشهای نوجوانان را طی چهار هفته رفع کند و شامپوهای ویژه پوست سر حساس نیز به بهبود علائم اگزما و پسوریازیس کمک میکنند.
فاطمی افزود: جلبکهای مورد استفاده از زیستگاه اصلی خود در خلیج فارس شناسایی و سپس در محیطهای کنترلشده پرورش داده میشوند تا کیفیت ترکیبات در سطح بیوتکنولوژیک حفظ شود. او گفت تمام زنجیره تولید از پرورش تا محصول نهایی در مجموعه داخلی انجام میشود و همین موضوع، تفاوت اصلی با نمونههای خارجی بهویژه محصولات فرانسوی است؛ چرا که این شرکت علاوه بر بهرهگیری از گونههای یونیک آبهای گرم جنوب، فرایند نانوبیوتک را نیز در ساختار محصول بهکار گرفته است.
به گفته وی، بسیاری از این محصولات نمونه مشابه داخلی ندارند و کارایی آنها در بهبود مشکلاتی مانند جوش، لکههای پوستی، حساسیتهای مزمن، ریزش مو و التهابهای پوستی در موارد متعدد تایید شده است.
فاطمی اظهار امیدواری کرد با همکاری بنیاد ملی علم ایران و دانشگاههای داروسازی، مسیر توسعه این صنعت دریایی در جنوب کشور تقویت شود و محصولات مبتنی بر جلبکهای خلیج فارس بیش از گذشته در بازار جهانی شناخته شوند.