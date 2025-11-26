پژوهشگران ایرانی موفق شدند زنجیره‌ای کامل از پرورش تا تولید ۲۱ محصول دانش‌بنیان را راه‌اندازی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - فاطمی، دانش‌آموخته رشته شیلات در مقطع دکتری و مدیرعامل شرکت یک شرکت دانش بنیان، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از دستیابی این مجموعه به تولید ۲۱ کالای دانش‌بنیان مبتنی بر جلبک‌های یونیک خلیج فارس خبر داد و گفت: محصولاتی که پس از پرورش جلبک توسط زنان ساحل‌نشین هرمزگان و فرآوری تخصصی در بخش قلعه‌قاضی، به مرحله تجاری‌سازی رسیده و وارد بازار داخلی و مسیر صادرات شده‌اند.

به گفته او، استفاده از فناوری نانو در فرمولاسیون این محصولات، جذب پوستی را افزایش داده و امکان انتقال موثر ترکیبات ارزشمند جلبکی را فراهم کرده است؛ رویکردی که مشابه فناوری‌های نوین انتقال دارو از طریق پوست در دنیاست. این فناوری، دوز مؤثر مواد فعال را بالا برده و زمان درمان را به‌طور محسوس کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که ماسک ضدجوش تولیدشده در این مجموعه قادر است جوش‌های نوجوانان را طی چهار هفته رفع کند و شامپوهای ویژه پوست سر حساس نیز به بهبود علائم اگزما و پسوریازیس کمک می‌کنند.

فاطمی افزود: جلبک‌های مورد استفاده از زیستگاه اصلی خود در خلیج فارس شناسایی و سپس در محیط‌های کنترل‌شده پرورش داده می‌شوند تا کیفیت ترکیبات در سطح بیوتکنولوژیک حفظ شود. او گفت تمام زنجیره تولید از پرورش تا محصول نهایی در مجموعه داخلی انجام می‌شود و همین موضوع، تفاوت اصلی با نمونه‌های خارجی به‌ویژه محصولات فرانسوی است؛ چرا که این شرکت علاوه بر بهره‌گیری از گونه‌های یونیک آب‌های گرم جنوب، فرایند نانو‌بیوتک را نیز در ساختار محصول به‌کار گرفته است.

 به گفته وی، بسیاری از این محصولات نمونه مشابه داخلی ندارند و کارایی آن‌ها در بهبود مشکلاتی مانند جوش، لکه‌های پوستی، حساسیت‌های مزمن، ریزش مو و التهاب‌های پوستی در موارد متعدد تایید شده است.

فاطمی اظهار امیدواری کرد با همکاری بنیاد ملی علم ایران و دانشگاه‌های داروسازی، مسیر توسعه این صنعت دریایی در جنوب کشور تقویت شود و محصولات مبتنی بر جلبک‌های خلیج فارس بیش از گذشته در بازار جهانی شناخته شوند.

برچسب ها: جلبک ها ، دانش بنیان ها ، خلیج فارس
خبرهای مرتبط
بازدید فرماندهان سپاه از پروژه «مهر خلیج فارس»
حسن پور :
 بی توجهی به شرق کشور را متوقف کنید/ پنج وزیر دولت در آستانه خداحافظی!
انفجار کنترل‌شده در منطقه ویژه خلیج فارس بدون هیچ‌گونه مخاطره انجام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
آخرین اخبار
صنعت نانو‌بیوتک دریایی در ایران متولد شد؛ تولید ۲۱ محصول دانش‌بنیان از جلبک‌های خلیج فارس
ابلاغ شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد