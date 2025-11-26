سخنگوی آتش نشانی شهر تهران گفت: آتش‌سوزی لوله‌های پلی‌اتیلن کنار خیابان در بزرگراه یادگار، با خسارت به چند خودرو و سقف منازل ویلایی، بدون تلفات جانی مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۱۹:۲۶ امشب، گزارش آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار، تقاطع خیابان امام خمینی دریافت شد و سه ایستگاه آتش‌نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی توضیح داد: در محل، تعدادی لوله بزرگ پلی‌اتیلن که برای انتقال فاضلاب توسط پیمانکاران کنار خیابان قرار داده شده بود، دچار آتش‌سوزی شده بود. این لوله‌ها به دلیل ترکیبات نفتی‌شان به سرعت شعله‌ور شدند. مجاورت این لوله‌ها با چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو ۴۰۵، یک دستگاه ال ۹۰ و دو دستگاه خودرو هایما منجر به وارد آمدن خسارت به این خودرو‌ها شد؛ هرچند شعله‌ها به صورت کامل به بدنه خودرو‌ها سرایت نکرده بود.

وی همچنین از سرایت آتش به سقف‌های شیروانی سه باب منزل ویلایی که در حیاط قرار داشتند خبر داد و افزود: با حضور به موقع آتش‌نشانان، از گسترش آتش به داخل منازل جلوگیری شد و خوشبختانه هیچ مورد مصدوم یا تلفات جانی گزارش نشده است.

سخنگوی آتش‌نشانی در پایان خاطرنشان کرد: محل حادثه پس از اطفای کامل آتش برای بررسی علت دقیق به کارشناسان و مسئولان مربوطه تحویل داده شده و نیرو‌های آتش‌نشانی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

این حادثه نشان‌دهنده اهمیت رعایت نکات ایمنی در نگهداری و قرار دادن مواد قابل اشتعال در معابر عمومی است تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

منبع: مهر

