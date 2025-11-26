باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه بحران جوجه یک روزه + فیلم

ادامه گرانی و کمبود نهاده‌ها، بازار جوجه ریزی را از رونق انداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گفته رئیس اتحادیه جوجه یک روزه ادامه روند  کاهش جوجه ریزی، قیمت جوجه را به زیر ۱۵ هزار تومان رسانده است که در آینده نزدیک باعث کمبود مرغ در بازار می‌شود.

