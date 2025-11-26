ادامه بحران جوجه یک روزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u062c\u0648\u062c\u0647 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0648\u0646\u062f\u00a0 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062c\u0648\u062c\u0647 \u0631\u06cc\u0632\u06cc\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062c\u0648\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0639\u062b \u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f \u0645\u0631\u063a \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n