باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی سودانی در پی تشدید ناامنی در بحبوحه نقض حقوق بشر توسط شبهنظامیان RSF، از روستای هیلا بیرنو در کردفان جنوبی گریختهاند.
این آژانس سازمان ملل اعلام کرد که تیمهای میدانی آن تخمین زدهاند که ۱۰۴۰ نفر به دلیل وخامت شرایط امنیتی، روستا را ترک کرده و به مکانهای مختلفی در مناطق روستایی شرقی و کادوگلی در کردفان جنوبی نقل مکان کردهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) هشدار داد که وضعیت همچنان بسیار بیثبات و ناپایدار است. این سازمان روز سهشنبه اعلام کرد که حداقل ۱۴۵۵ نفر در سه روز گذشته به دلیل افزایش خشونت در منطقه، از کردفان جنوبی گریختهاند.
موج جدید آوارگی پس از حملات نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) - با حمایت متحد خود، جنبش آزادیبخش خلق سودان - شمال (SPLM-N) به رهبری عبدالعزیز الحلو - به چندین روستا در این ایالت رخ داد.
سه ایالت کردفان - شمال، غرب و جنوب - در هفتههای اخیر شاهد درگیریهای شدیدی بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع بودهاند که منجر به آوارگی دهها هزار نفر شده است.
نیروهای پشتیبانی سریع اکنون هر پنج ایالت دارفور از ۱۸ ایالت سودان را کنترل میکنند، در حالی که ارتش بیشتر ۱۳ ایالت باقیمانده از جمله خارطوم را در اختیار دارد.
دارفور حدود یک پنجم خاک سودان را تشکیل میدهد، اما بیشتر جمعیت ۵۰ میلیون نفری این کشور در مناطق تحت کنترل ارتش زندگی میکنند.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، درگیری در سودان بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، حداقل ۴۰ هزار کشته و ۱۲ میلیون آواره برجای گذاشته است.
منبع: آناتولی