باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در حالی از فردا جمعه در قاهره مصر آغاز می‌شود که نمایندگان ۸۸ کشور در این پیکار‌ها به میدان خواهند رفت.

براساس برنامه، مسابقات بصورت دوره‌ای در هر گروه برگزار می‌شود تا تکلیف نفرات صعود کننده به دور بعد مشخص شود.

قرعه نمایندگان ایران بدین شرح است:

بخش بانوان

در کاتای انفرادی، فاطمه صادقی در گروه ۵ با آیا نسایا از مراکش، صوفیا فیالکوآ از اسلواکی و استفانه دیموسکا از استرالیا

در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار در گروه ۶ با مایا شارر از سوئیس، ماریامی واسادزه از گرجستان و کاتیا سالسیدو از مکزیک

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در گروه ۳ با جورجه لارنس از استرالیا، مدینا سادیگوا از جمهوری آذربایجان و اوریه اوکوچا از نیجر

در وزن ۶۱- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در گروه ۶ با سوینچ اوتوبایوآ از ازبکستان، بتا گیرویسیا از لاتویا و یومبی نلی از کامرون

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری در گروه یک با هانا دویگلی از اتریش، کریما مکائویی از الجزایر و میشله فونسکا از پورتوریکو

بخش مردان

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی مسکینی گروه ۳ با نیکیتا فیلیپو از اوکراین، محمد کابوره از بورکینافاسو و استفانوس ژنوس از یونان

در وزن ۶۷- کیلوگرم، امیررضا برزویی در گروه دو با استفان جوسیچ از صربستان، الکساندر کاپموآله از مولداوی و سعید اوبایا از مراکش

در وزن ۷۵- کیلوگرم، مرتضی نعمتی در گروه ۴ با رایان تلی لی از تونس، کوئینتین ماهالودن از بلژیک و نورقنات آژیکونوف از قزاقستان

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در گروه ۵ با فالح میدونه از الجزایر، آنتونیو آسودو از اکوادور و ولادمیر برزانیسیچ از صربستان

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، صالح اباذری در گروه ۲ با آنتوناسیس نیکوپولوس از یونان، نوری عبدالسلام از لیبی و آنجلو وسیچ از کرواسی

در اولین روز پیکارها، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم و فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم مردان، ۶ نماینده کشورمان هستند که به روی تاتامی می‌روند.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از فردا، پنجشنبه ۶ آذرماه در شهر قاهره آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۹ آذرماه ادامه دارد.

منبع: ایرنا