باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حق لطفی جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: با توجه به هشدار‌های صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی کلاس‌های فوق العاده مدارس استان، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها فردا پنجشنبه پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری است.

حق‌لطفی اعلام کرد: تمامی مدارس استان قزوین، شامل مدارسی که روز‌های پنج‌شنبه دارای کلاس و برنامه آموزشی هستند، در روز پنج‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: مهد‌های کودک استان در روز پنج‌شنبه هیچ‌گونه فعالیت حضوری نخواهند داشت.

معاون استاندار توضیح داد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه به‌صورت غیرحضوری دایر خواهند بود.

حق‌لطفی گفت: شرکت‌های بیمه‌ای استان روز پنج‌شنبه به‌صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

وی اعلام کرد: بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و واحد‌های انتظامی از مصوبات تعطیلی مستثنی هستند و خدمات خود را طبق روال ادامه می‌دهند.

معاون استاندار یادآور شد: شعب کشیک بانک‌ها در روز پنج‌شنبه فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را ارائه می‌کنند.

حق‌لطفی تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست موظف است پایش مستمر و شناسایی واحد‌های آلاینده در سطح شهر و پیرامون آن را با جدیت دنبال کند.



وی گفت: در صورت تشخیص کارشناسی محیط‌زیست، تعطیلی واحد‌های صنعتی آلاینده در استان اعمال خواهد شد.

معاون استاندار اعلام کرد: عملیات عمرانی ایجادکننده آلودگی نظیر آسفالت‌ریزی، حفاری و فعالیت‌های تولید گردوغبار تا اطلاع بعدی متوقف می‌شود.

وی افزود: تردد خودرو‌های سنگین در سطح شهر با هدف کاهش آلودگی هوا با اعمال محدودیت همراه خواهد بود

حق‌لطفی گفت: کنترل و برخورد با خودرو‌های فاقد معاینه فنی با همکاری پلیس راهور تشدید می‌شود.

وی اظهار کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی در شرایط کنونی باید از حضور در فضا‌های باز خودداری کنند.

منبع: استانداری قزوین