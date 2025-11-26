باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حق لطفی جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی کلاسهای فوق العاده مدارس استان، دانشگاهها و آموزشگاهها فردا پنجشنبه پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری است.
حقلطفی اعلام کرد: تمامی مدارس استان قزوین، شامل مدارسی که روزهای پنجشنبه دارای کلاس و برنامه آموزشی هستند، در روز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: مهدهای کودک استان در روز پنجشنبه هیچگونه فعالیت حضوری نخواهند داشت.
معاون استاندار توضیح داد: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای پنجشنبه و جمعه بهصورت غیرحضوری دایر خواهند بود.
حقلطفی گفت: شرکتهای بیمهای استان روز پنجشنبه بهصورت دورکاری فعالیت میکنند.
وی اعلام کرد: بیمارستانها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتشنشانی، پاسگاهها و واحدهای انتظامی از مصوبات تعطیلی مستثنی هستند و خدمات خود را طبق روال ادامه میدهند.
معاون استاندار یادآور شد: شعب کشیک بانکها در روز پنجشنبه فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را ارائه میکنند.
حقلطفی تأکید کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست موظف است پایش مستمر و شناسایی واحدهای آلاینده در سطح شهر و پیرامون آن را با جدیت دنبال کند.
وی گفت: در صورت تشخیص کارشناسی محیطزیست، تعطیلی واحدهای صنعتی آلاینده در استان اعمال خواهد شد.
معاون استاندار اعلام کرد: عملیات عمرانی ایجادکننده آلودگی نظیر آسفالتریزی، حفاری و فعالیتهای تولید گردوغبار تا اطلاع بعدی متوقف میشود.
وی افزود: تردد خودروهای سنگین در سطح شهر با هدف کاهش آلودگی هوا با اعمال محدودیت همراه خواهد بود
حقلطفی گفت: کنترل و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی با همکاری پلیس راهور تشدید میشود.
وی اظهار کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی در شرایط کنونی باید از حضور در فضاهای باز خودداری کنند.
منبع: استانداری قزوین