\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0632 \u00ab\u06af\u06cc\u062c\u06af\u0627\u0647\u00bb \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0631\u0645 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u062f\u06cc\u062c\u06cc\u062a\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n