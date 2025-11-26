باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از رشد قارچ‌گونه هوش مصنوعی تا خلأ قانون‌های بازدارنده از جرائم رایانه‌ای در عصر جدید + فیلم

این قسمت از «گیجگاه» به بررسی تولید محتواهای جعلی با هوش مصنوعی پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - این قسمت از «گیجگاه» تولید محتواهای جعلی با هوش مصنوعی که جرم جدید در عصر دیجیتال است را روایت می کند.

 

