باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی در مصاحبه اختصاصی با «فرانس۲۴» در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» زندانیان فرانسوی که به اتهام جاسوسی محکوم و اخیراً از زندان آزاد شده‌اند، اما هنوز در ایران تحت نظر هستند، تأیید کرد که توافقی برای مبادله آنان با فرانسه انجام شده است.

وی افزود: «امیدوارم و فکر می‌کنم که طی ۲ ماه آینده، با توجه به فرایند‌های قضائی، این مبادله انجام خواهد شد. از طرف ایران، همه چیز آماده است و تهران اکنون منتظر است تا فرایند قضائی در فرانسه به پایان برسد.»

فرانس ۲۴ در ادامه این گزارش نوشت: این مبادله شامل شهروند ایرانی، مهدیه اسفندیاری، خواهد بود که در فرانسه به اتهام «تبلیغ تروریسم» بازداشت شده و دادگاه او برای اواسط ژانویه برنامه‌ریزی شده است.

وزیر خارجه در مورد پرونده هسته‌ای، گفت: ما همیشه آماده مذاکره بوده‌ایم، اما این طرف آمریکایی است که برای مذاکره‌ای واقعی و منصفانه جدیت نداشته است.

به گفته عراقچی، ایالات متحده همواره به دنبال دیکته کردن و تحمیل است و نه مذاکره واقعی.

وزیر خارجه ایران در مورد نقش عربستان سعودی به‌عنوان واسطه بین واشنگتن و تهران، در حالی که روابط ریاض و تهران مدت‌ها پرتنش بوده است، گفت: «بین ایران و عربستان سعودی اعتماد وجود دارد.»

عراقچی همچنین تأکید کرد که هیچ «تماس یا تبادلی» اخیراً با نماینده ویژه آمریکا، استیو ویتکوف، یا وزیر خارجه مارکو روبیو نداشته است و توضیح داد که مادامی که آمریکایی‌ها آماده یک مذاکره واقعی نباشند ایران عجله‌ای برای مذاکره ندارد.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت که «ایران از جنگ با اسرائیل و بمباران‌های آمریکایی در ماه ژوئن پیروز بیرون آمده است».

در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل دوباره قصد دارد به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله کند؟ عراقچی پاسخ داد: «اگر قبلاً کاری کرده‌اید و آن شکست خورده است، منطق می‌گوید که تکرار آن صرفا موجب تکرار شکستتان خواهد شد.»

منبع: ایرنا