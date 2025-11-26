باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با صدور پیامی به این رویداد سینمایی، شیراز را «دروازه فرهنگ و هنر ایران» توصیف کرد و گفت: این شهر امروز میزبان هنرمندان و فیلمسازانی است که روایت حقیقت و زیبایی را از سراسر جهان به همراه آوردهاند.
وی جشنواره جهانی فیلم فجر را بستری برای گسترش گفتوگوی میان فرهنگها عنوان کرد و افزود: سینما، به عنوان زبانی مشترک در جهان، میتواند این گفتوگو را ممکن و ضروری کند؛ بهویژه در زمانی که جهان با صداهای تفرقهانگیز و آفتهای ویرانگر مواجه است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ظرفیتهای تمدنی و فرهنگی ایران بیان کرد: ایران با پشتوانه تاریخی و توان معاصر خود قادر است نقشی مؤثر در تقویت این گفتوگو ایفا کند. شیراز در این روزها تنها میزبان یک جشنواره نیست؛ بلکه میزبان جستوجوی مشترک ملتها برای صلح، امید و همدلی است.
عارف در بخش پایانی پیام خود ضمن قدردانی از فیلمسازان ایرانی و بینالمللی شرکتکننده در جشنواره، ابراز امیدواری کرد که ثمره این رویداد، نزدیکی بیشتر دلها و شکوفایی ایدههایی باشد که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت