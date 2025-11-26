باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امروز (چهارشنبه) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حضورش در هیات دولت اظهار کرد: باتوجه به جایگاه تهران به عنوان پایتخت و جمعیت، اقتصاد، بازار، مراکز علمی، مراکز آموزشی و مراکز درمانی تهران با پیشنهاد وزیر کشور در جلسه هیات دولت حاضر شدم. هفتهای دو جلسه در هیات دولت حاضر میشویم و میتوانیم برای حل مسائل استان تهران از وزرا کمک بگیریم؛ انشاءالله بتوانیم در راستای رفع مشکلات استان تهران قدم برداریم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی هوای تهران خاطرنشان کرد: عوامل ثابت و عوامل متحرک موجب آلایندگی میشود؛ سهم عوامل متحرک ۵۹ درصد است که شامل خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها میشود. ۴۱ درصد نیز از عوامل ثابت و اثرگذار هستند که به دلیل مصرف سوختهای فسیلی اتفاق میفتد. آلایندگیها در نیمه اول با نیمه دوم متفاوت است؛ مساله ازن و گرد و غبار در نیمه اول بیشتر است، اما در نیمه دوم باتوجه به وارونگی هوا مشکلات امروز رخ میدهد.
استاندار تهران با بیان اینکه ۱۷۶ تکلیف برای ۲۱ دستگاه برای مدیریت آلایندهها در قانون هوای پاک مشخص شده است، گفت: هر دستگاه موظف است اقدامات خود را انجام دهد؛ در هفته گذشته چند جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا داشتیم. باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیری صورت میگیرد و این تصمیمات لازم الاجراست و اگر اجرا نشود مجازاتهایی هم برای دستگاهها در نظر گرفته میشود. برای اولین بار برخی محدودیتها اعمال شد و برخی دستگاهها طوری برنامه ریزی میکنند که دچار خلل در خدمات عمومی نشود. ما طرح زوج و فرد را دو ساعت و تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه افزایش دادیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۲۵۳ هزار خودرو در روز شنبه و در روز بعد ۱۳۰ هزار خودرو وارد طرح شدند و جریمه به آنها تعلق گرفت. ما همچنین طرح کهاب را به اجرا رساندیم و ۳۶۰ جایگاه بنزین را دارای الزامات قانونی و ساماندهی کردیم. نهایتا تا بهار سال آینده کل شهرهای استان این طرح را به اجرا خواهند رساند.
استاندار تهران با بیان اینکه حدود چهار میلیون و دویست هزار موتورسیکلت در استان داریم که بیش از ۷۵ درصد از آنها بالای ۲۰ سال عمر دارند، گفت: بیشتر این تعداد در شهر تهران قرار دارند. هر موتورسیکلت آلاینده معادل ۴ خودرو آلایندگی دارد؛ در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا تصمیم گرفته شده ساماندهی موتورسیکلتها به صورت پایلوت از تهران آغاز شود. بنا است تا پایان سال این کار را اجرایی کنیم.
وی با اشاره به طرح ساماندهی موتوسیکلتها گفت: هر فردی که موتور اسقاطی تحویل میدهد معادل ۳۰۰ دلار به او تعلق میگیرد؛ ۱۰۰۰ دلار یارانه دولت از محل صرفهجویی اسقاط موتورسیکلتها و حدود ۷۰۰ دلار نیز تسهیلات با نرخ کم در اختیار متقاضیان قرار میگیرد؛ در مجموع حدود ۲ هزار دلار معادل ۲۰۰ میلیون تومان به متقاضی تعلق میگیرد. همچنین با شرکتهای حمل و نقل موتوری برای جایگزینی حدود ۲۰ هزار موتورسیکلت توافق صورت گرفته و قرارداد بسته شده تا موتورهای جدید در اختیار آنها باشد.
معتمدیان با اشاره به وضعیت هوای تهران و احتمال برگزاری کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده خاطرنشان کرد: آخرین گزارش اداره کل هواشناسی ورود موج مختصری باران و نسیمی در آخر هفته است؛ با این حال شنبه وضعیت پایداری هوا وجود دارد و احتمالا جمعه یا شنبه جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت ساماندهی اتباع غیرمجاز خاطرنشان کرد: اتباع مجاز از همه امکانات و مزایایی که قانون مشخص کرده، استفاده میکنند. مردم ما اشتراکات خوبی با مردم افغانستان دارند و هر زمان موج مهاجرتی به سمت کشور ما رخ میداد پذیرای مردم این کشور بودیم. با این حال امروز جنگ داخلی در این کشور وجود ندارد و شرایط متفاوت شده است و اتباع افغانستانی میتوانند در کشور خود به زندگی بپردازند.
استاندار تهران اضافه کرد: باتوجه به سیاستگذاری مرکز اتباع وزارت کشور طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز اجرا شد؛ خداراشکر در حال ساماندهی لکههای غیرمجاز هستیم. امروز در راستای ساماندهی اتباع غیرمجاز در استان تهران از عدد ۵۰۰ هزار نفر عبور کردیم؛ شرایط را فراهم کردیم که اتباع بدون مشکل از کشور خارج شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه سرانههای آموزشی در استان پایین است، اما با خروج اتباع بیش از ۳ هزار کلاس درس با خروج اتباع خالی شد، تصریح کرد: امروز میانگین کلاسهایمان به زیر ۳۲ نفر رسیده در حالی قبلا در برخی کلاسها میانگین دانشآموزان تا ۴۸ نفر نیز میرسید. سهم جرائم خشن تهران از اتباع غیرمجاز ۷ درصد بوده، اما امروز به زیر ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. فشاری که امروز در سرانههای ما در مراکز درمانی وجود دارد قبل از خروج اتباع بیشتر بود و امروز شرایط بهتری پیدا کردهایم. در مساله نان بیش از ۷ هزار تن کاهش مصرف آرد در سطح استان رخ داده است.
معتمدیان همچنین تاکید کرد: در مجموع ۵۰ درصد از مهاجران خارجی در کشور اعم از مجاز و غیرمجاز در سطح شهر تهران حضور دارند؛ بارگذاریهای زیاد جمعیتی باعث شده امروز با چالش آب مواجه شویم. منابع اکولوژیک ما محدود است و به دلیل تردد زیاد مشکلات عدیدهای به وجود آمده است؛ این مساله در حال مدیریت است. ۲۰ درصد کاهش مصرف مرغ منجمد و ۳۵ درصد کاهش اجاره بها در مناطق مختلف داشتیم که اینها به دلیل ساماندهی اتباع غیرمجاز است.
وی ادامه داد: حتما طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز ادامه خواهد داشت؛ خوشبختانه در مرزها وضعیت مناسبی داریم و به راحتی نمیتوانند به صورت غیرمجاز وارد کشور شوند. از ابتدای امسال ۵۶ باند قاچاق انسان در غرب و شرق کشور شناسایی شدند و میخواهیم بگوییم زیرساختها و اطلاعات به صورت خوب در حال اجرا است.
استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید بتوانیم نیروی کار مورد نیاز خودمان را فراهم کنیم؛ مکانیزمی طراحی شده و کارفرما میتواند نیروی کار مورد نیاز خودش را درخواست کند. در سامانههای شبکه وزارت کار میتوانند این درخواست را داشته باشند، اما در حقیقت اولویت کار با ایرانیهاست و در اولویت بعدی با رعایت مراحل قانونی جذب نیروی قانونی از اتباع رخ خواهد داد.
متبع: ایسنا