غزه پس از آتش بس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد که حجم تخریب‌های وارد شده به نوار غزه در ماه‌های گذشته، ساختارهای اساسی حیات در این منطقه را به‌طور بی‌سابقه‌ای نابود کرده است.

بر اساس این گزارش، زیرساخت‌های حیاتی مانند تأسیسات آب، شبکه برق، مراکز درمانی، خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌طور گسترده آسیب دیده یا به‌طور کامل از بین رفته است؛ خسارتی که به گفته آنکتاد، دهه‌ها رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی مردم غزه را عملاً نابود کرده است.

آنکتاد تأکید می‌کند تداوم جنگ، تمامی ارکان زندگی روزمره از جمله دسترسی مردم به آب سالم، غذا، بهداشت، درمان و خدمات عمومی را مختل کرده و نوار غزه را به نقطه‌ای رسانده است که «در آستانه فروپاشی کامل» قرار دارد. این نهاد بین‌المللی هشدار داد ادامه وضعیت موجود می‌تواند پیامدهای انسانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای آینده این منطقه به همراه داشته باشد.