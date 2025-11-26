باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

غزه پس از آتش بس + فیلم

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد جنگ اخیر در نوار غزه با ویران کردن زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی، دهه‌ها تلاش و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این منطقه را از بین برده و غزه را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد که حجم تخریب‌های وارد شده به نوار غزه در ماه‌های گذشته، ساختارهای اساسی حیات در این منطقه را به‌طور بی‌سابقه‌ای نابود کرده است.

بر اساس این گزارش، زیرساخت‌های حیاتی مانند تأسیسات آب، شبکه برق، مراکز درمانی، خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌طور گسترده آسیب دیده یا به‌طور کامل از بین رفته است؛ خسارتی که به گفته آنکتاد، دهه‌ها رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی مردم غزه را عملاً نابود کرده است.

آنکتاد تأکید می‌کند تداوم جنگ، تمامی ارکان زندگی روزمره از جمله دسترسی مردم به آب سالم، غذا، بهداشت، درمان و خدمات عمومی را مختل کرده و نوار غزه را به نقطه‌ای رسانده است که «در آستانه فروپاشی کامل» قرار دارد. این نهاد بین‌المللی هشدار داد ادامه وضعیت موجود می‌تواند پیامدهای انسانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای آینده این منطقه به همراه داشته باشد.

مطالب مرتبط
غزه پس از آتش بس + فیلم
young journalists club

حملات اسرائیل به لبنان از زمان آتش‌بس تاکنون حداقل ۱۲۷ غیرنظامی را کشته است

غزه پس از آتش بس + فیلم
young journalists club

۷ اکتبری که تمام نشده

غزه پس از آتش بس + فیلم
young journalists club

سایه خشونت بر آتش بس در غزه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۴۲۹۹

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم
۹۷۹

اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم
۶۱۹

برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم
۶۱۵

خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم
۴۸۷

آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.