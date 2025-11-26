باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگار نیویورک تایمز حمله کرد و در جدیدترین توهین شخصی به زنان در حوزه رسانه، پس از آنکه هفته گذشته خبرنگار دیگری را «خوک» خوانده بود، این بار خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خطاب کرد.

نیویورک تایمز اخیرا مقاله‌ای منتشر کرده و به کمبود انرژی ترامپ در سن بالا اشاره کرده بود. ترامپ در شبکه اجتماعی خود از این روزنامه انتقاد کرده و گفت که «هرگز در زندگی‌ام اینقدر سخت کار نکرده‌ام».

ترامپ به طور خاص یکی از نویسندگان را هدف قرار داد. او نوشت: «کیتی راجرز، نویسنده این مقاله که قرار است فقط چیز‌های بد درباره من بنویسد، یک خبرنگار درجه سه است که هم از درون و هم از بیرون زشت است.»

شایعات پیرامون سلامت ترامپ ماه‌هاست که در جریان است و پس از آنکه ترامپ ماه گذشته اعتراف کرد که‌ام‌آرآی انجام داده، سوالات بیشتری در این خصوص مطرح شد. او ادعا کرد که این اقدامات بخشی از معاینه معمولی است و فاش نکرد که این آزمایش کدام قسمت از بدن را تجزیه و تحلیل کرده است.

گفته می‌شود ترامپ، که تاکنون مسن‌ترین فردی بوده که ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشته، در مراسمی در دفتر بیضی شکل در ششم نوامبر (۱۵ آبان ماه) خواب‌آلود به نظر می‌رسید؛ پلک‌هایش تا حدی پایین آمده و به نظر می‌رسید برای چند ثانیه چرت زد.

ترامپ که سابقه حملات شخصی به روزنامه‌نگاران زن را دارد، در جریان درگیری در هواپیمای ایر فورس وان، کمتر از دو هفته پیش، خبرنگار بلومبرگ را «خوک» نامید.

در آن زمان، وقتی کاترین لوسی، خبرنگار بلومبرگ شروع به پرسیدن این سوال کرد که چرا ترامپ در مورد پرونده‌های اپستین اینگونه رفتار می‌کند، ترامپ به او اشاره کرد و گفت: «ساکت. ساکت باش، خوک.»

منبع: گاردین