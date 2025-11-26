باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - توحید پیری، مدیرعامل گروه توسعه فناوری زیستیار در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از دستیابی ایران به جایگاه سوم جهانی در تولید واکسن‌های خوراکی و پروبیوتیک‌های محلول در آب خبر داد؛ محصولاتی که به گفته او کارایی آنها در مزارع پرورش ماهی و میگو حتی فراتر از واکسن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های رایج بوده است. این فناوری پیشرفته که تاکنون تنها در اختیار شرکت‌هایی از آمریکا و آلمان قرار داشت، اکنون با اتکای کامل به دانش بومی در کشور توسعه یافته و مراحل تجاری‌سازی آن در انتظار نهایی‌شدن استاندارد‌های دامپزشکی است.

پیری گفت: پروبیوتیک‌های تولیدی این شرکت، از مهار بیماری‌های ویروسی تا مقابله با ویبریو ـ یکی از مخرب‌ترین عوامل تهدیدکننده آبزی‌پروری ـ عملکرد چشمگیری داشته و توانسته‌اند خسارت‌های اقتصادی سنگین این حوزه را کاهش دهند. این محصولات در قالب انواع مختلف شامل پروبیوتیک‌های ضدویروس، بهبوددهنده کیفیت آب، کاهش‌دهنده لجن استخر و افزاینده رشد و وزن‌گیری آبزیان تولید شده و هم‌اکنون در بازار با مجوز‌های رسمی عرضه می‌شوند.

به گفته او، نسل تازه‌ای از واکسن‌ها بر پایه پروبیوتیک و در قالب واکسن‌های خوراکی طراحی شده که با ورود به دستگاه گوارش آبزیان مستقر می‌شوند و توانایی تولید پایدار پروتئین‌های واکسن را دارند. در این روش، پلاسمید‌های فوت‌گریت درون میکروارگانیسم پروبیوتیک قرار می‌گیرد و پس از کلونیزه شدن، ایمنی طولانی‌مدت ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تا شصت روز سطح فاکتور‌های ایمنی در بدن حیوان بالا می‌ماند و تنها در صورت کاهش، نیاز به دوز تقویتی یا القاگر‌های مکمل خواهد بود.

او توضیح داد: این فناوری به عنوان نسل سوم واکسن‌ها، از چالش‌هایی، چون هزینه‌های سنگین فرایند‌های پایین‌دستی و ناپایداری پروتئین‌ها در آب عبور کرده و به ایجاد یک پلتفرم واکسن‌سازی منجر شده که امکان هدف‌گذاری هر نوع بیماری را فراهم می‌کند. با تولید داخلی پلاسمید‌ها و توان تکثیر مستقل، قیمت تمام‌شده محصول به حدود بیست درصد نمونه‌های مشابه آلمانی رسیده و برتری اقتصادی چشمگیری فراهم کرده است.

پیری تأکید کرد: اگرچه پروبیوتیک‌ها و محصولات ضدویبریو مجوز‌های لازم را دریافت کرده‌اند، اما واکسن‌های خوراکی به دلیل نبود استاندارد ملی هنوز در صف دریافت تأییدیه قرار دارند. او تشکیل و تدوین این استاندارد‌ها را مقدمه‌ای ضروری برای ورود رسمی این فناوری پیشرفته به صنعت پرورش آبزیان دانست.