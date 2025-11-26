آمریکا به عنوان بخشی از آتش‌بس تجاری، معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز چهارشنبه به عنوان بخشی از آتش‌بس تجاری ایالات متحده و چین که در اوایل این ماه توافق شده بود، معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از واردات صنعتی و پزشکی چین، از جمله تجهیزات ساخت محصولات انرژی خورشیدی، را به مدت یک سال تمدید کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود تعرفه‌های «بخش ۳۰۱» را بر رویه‌های مالکیت معنوی پکن اعمال کرد.

این معافیت‌ها که بیش از یک سال به صورت تدریجی تمدید شده بودند، قرار بود در ۲۹ نوامبر منقضی شوند.

دفتر نماینده تجاری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تمدید این معافیت‌ها پس از توافق تجاری و اقتصادی تاریخی بین رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور شی جین پینگ چین که در ۱ نوامبر ۲۰۲۵ توسط کاخ سفید اعلام شد، صورت می‌گیرد.»

این اقدامات شامل ۱۴ دسته محصول مربوط به تجهیزات تولید محصولات خورشیدی و ۱۶۴ دسته برای طیف وسیعی از محصولات صنعتی و پزشکی از جمله موتور‌های الکتریکی، تجهیزات نظارت بر فشار خون، قطعات پمپ، کمپرسور‌های هوای خودرو و برد‌های مدار چاپی می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: تعرفه تجاری ، آمریکا و چین
