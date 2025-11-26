سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ در مراسمی که به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه بسیج شجره طیبه‌ای است که امام راحل برآمده از مکتب عاشورا آن را بنا نهاد و همواره خار چشم استکبار جهانی بوده است و خواهد بود، گفت: بسیج مبدل قدرت ملی و تولید کننده قدرت نرم انقلاب اسلامی و پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد، بی‌بدیل و معظم در کل جهان است و هیچ کشوری در هیچ کجای سرزمین‌های عالم، چنین توانمندی که جمهوری اسلامی دارد را، ندارند.

وی افزود: کشور ما دارای سه ویژگی منحصر‌به‌فرد است که هیچ کشوری ندارد؛ نخستین ویژگی توسل به اهل بیت (ع)، دومین ویژگی برخورداری از نعمت ولی فقیه و سومین ویژگی شجره طیبه بسیج است؛ وقتی ما می‌گوییم کشوری قدرتمند است همه نگاه‌ها به سمت مسائل مادی و تسلیحات و تجهیزات می‌رود، اما از دل این سه نعمت است که قدرت فوران می‌کند؛ قدرتی که تحت هیچ شرایطی شکست را نخواهد پذیرفت.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه با بیان اینکه «تفاوت بسیجی با سایر اقشار جامعه در این است که بسیجیان دربست و خالص در محضر خدا است»، عنوان کرد: ما اطلاع داریم که بسیجیان مزایایی دریافت نمی‌کنند و در خیلی از موارد حتی از جیب هزینه می‌کنند. در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ خسارات زیادی به بسیجیان وارد شد و هنوز هم این خسارات جبران نشده است، اما بسیجیان عزیز همچنان هم پای صحنه هستند. مرگ بر لیبرال‌های نفوذی و عوامل دشمن که در داخل کشور، قدر بسیجیان را نمی‌دانند و زور می‌زنند که کشور را به دامان آمریکا ببرند و عشق‌شان برده شدن است. این همه عزت، اقتدار و صلابت به برکت شهدا و بسیجیان است و اگر ما فقط یک روز بسیجیان را نداشته باشیم استکبار جهانی ما را می‌بلعد.

سردار شکارچی با بیان اینکه «همه دنیا در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران بسیج شد»، اظهار کرد: در تعبیری ۲۷ کشور جهان در این جنگ به نفع اسرائیل علیه ما حضور پیدا کردند؛ این کشورها، کشور‌های عقب افتاده از نظر مادی نیز نبودند بلکه از کشور‌های مدعی ابرقدرت از جمله آمریکا، فرانسه ایتالیا و اتریش بودند. در تعبیر دیگری ۳۳ کشور جهان یعنی همه‌ی ناتو به نفع اسرائیل جنایتکار علیه ما آمدند؛ آنها پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، امکانات جنگ الکترونیک، هواپیما‌های پیشرفته، موشک‌های کروز و بالستیک، ضد هوایی‌های پیشرفته و رادار‌های پیشرفته جهان را در تمام منطقه علیه ما به کار گرفتند. همچنین از سلاح‌هایی که یک بار در جنگ استفاده نشده بود برای اولین بار در جنگ علیه ما استفاده شد. همه فرماندهان عالی رتبه نیرو‌های مسلح ما را نیز همان شب اول به شهادت رساندند، اما ظرف کمتر از ۱۲ ساعت، با نعمت خدادادیِ وجود ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب که شخصاً در این ۱۲ روز شخصاً جنگ را فرماندهی کردند، کلاً ورق برگشت.

وی تاکید کرد: بسیج پدیده‌ای بی‌نظیر و مهمترین مولفه‌ی قدرت است که ایمان و استقامت به ولی فقیه و اسلام نیز قدرت می‌دهد؛ اگر ایمان و استقامت به هم گره بخورند، خداوند در تنگناها، ملائک خود را به یاری ما می‌فرستد و دشمن از جا‌هایی که در برآورد‌های اطلاعاتی خود لحاظ نکرده‌اند، پس‌گردنی می‌خورد. با ایمان در عرصه عمل و استقامت در برابر مشکلات در کنار کمک خدای متعال، دیگر ترسی وجود نخواهد داشت؛ در این زمینه آنچه رهبری نیز می‌گویند، شعار نیست بلکه ایشان واقعاً از استکبار جهانی نمی‌ترسند چراکه می‌شود از همین الان فروپاشی آمریکای جنایتکار و هم‌دستانش را برآورد کرد و قطعاً اسرائیل در روزگاری فروپاشیده خواهد شد و نباید در این موضوع شک کنیم و این موضوع مشروط بر آن است که استقامت کنیم.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس با دست خالی در برابر ارتش رژیم بعث که خط مقدم استکبار جهانی بود در شرایطی ایستادیم که همه دنیا به او کمک می‌کردند، اما امروز مشاهده می‌کنیم که صدامی که با تحریک آمریکایی‌ها علیه ما جنگ را آغاز کرد، با طناب دار همان‌ها به دار آویخته شد، چون تاریخ مصرف او تمام شد و نتوانست کاری را که باید، انجام دهد؛ سرنوشت تمام نوکران آمریکا در عالم نیز همین خواهد بود و شکی در آن نیست. سرنوشت هرکسی که در حال کمک کردن به آمریکا نظام کفر و نظام سلطه است، نابودی خواهد بود.

سردار شکارچی در ادامه با بیان اینکه «بسیجیان میخی بر قلب استکبار جهانی هستند»، تاکید کرد: استکبار جهانی به دست بسیجیان نابود خواهد شد و این وعده خداست که جبهه باطل نابود شدنی است و خدا از جبهه حق پشتیبانی می‌کند؛ به ویژه در شرایط امروز که در دنیایی وحشی قرار گرفته‌ایم و سردمداران عالم که در حال تصمیم گیری برای کشور‌های جهان هستند، یک مشت دیوانه هستند که عقل هم ندارند؛ آنها از هر دری وارد می‌شوند شکست می‌خورند و مجدداً همان تجربه تلخ را تکرار می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نباید راهی که شهدا به ما نشان دادند را گم کنیم، گفت: متأسفیم برای یک مشت آدم قوی با بیان کثیف و گفتار کثیر که می‌خواهند بر ما تحمیل کنند و ما را به دامن آمریکا ببرند؛ خاک بر سر آنها؛ اگر دین ندارند لااقل وطن‌شان را دوست داشته باشند؛ آنها بدانند هر کسی، به هر شیوه‌ای بخواهد ما را در مسیر تسلیم آمریکای جنایتکار قرار دهد، خائن است و لعنت خدا بر خائن باد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: ما با کسی تعارف نداریم چراکه این همه شهید تقدیم انقلاب اسلامی شدند و این همه سرمایه‌گذاری و هزینه صرف انقلاب اسلامی شده است؛ حال این لیبرال‌ها و سکولار‌های خائن امروز طلبکار بسیجیان هستند و این دردی غیر قابل تحمل است؛ اینها به مراتب از آمریکایی‌ها خطرناک‌ترند چراکه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دشمن هستند و از دشمن انتظار دیگری نداریم؛ آنها با عربده‌کشی به میدان می‌آیند و می‌جنگند و ما پوزه آنها را به خاک می‌مالیم و می‌روند، اما جای تاسف است که فردی وطن فروش و دین فروش بگوید که تسلیم آمریکا شویم و چیزی به او دهیم تا او دست از سر ما بردارد؛ درحالی که خاصیت دشمن این است که قانع نمی‌شود.

سردار شکارچی در پایان اظهار کرد: بسیجیان باید در کنار مجاهدت، با دشمنان واقعی که عوامل دشمنان هستند و دشمن گول این عوامل را می‌خورند و به پشتوانه آنها که عده‌ای قلیل هستند، به جنگ با ما می‌آیند، مقابله کنند؛ این درحالی است که انبوه مردم ایران اعم از مسجدی‌ها و غیرمسجدی‌ها و نمازخوان‌ها و غیر نمازخوان‌ها، وقتی دشمن به سراغ‌شان می‌آیند، مقابل او می‌ایستند و بسیجیان پرچم‌دار این میدان هستند.

منبع: ایسنا