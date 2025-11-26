باشگاه خبرنگاران جوان - کره‌جنوبی برای نخستین‌بار طی پنج سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در میزان تولد ثبت کرده است. بر اساس گزارش وزارت آمار کره‌جنوبی، در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ ـ از اوایل شهریور تا اواخر مهر ـ در مجموع ۲۲ هزار و ۳۶۹ نوزاد در این کشور متولد شده‌اند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد رشد داشته و بالاترین میزان تولد ثبت‌شده از سال ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود.

کارشناسان این افزایش را نشانه‌ای مثبت در شرایطی می‌دانند که کره‌جنوبی طی سال‌های اخیر با بحران جدی کاهش نرخ زاد و ولد و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن مواجه بوده است.