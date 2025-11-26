باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم

کره‌جنوبی پس از پنج سال رکوردی تازه در آمار تولد ثبت کرد؛ داده‌های وزارت آمار این کشور نشان می‌دهد در سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۲ هزار نوزاد متولد شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کره‌جنوبی برای نخستین‌بار طی پنج سال گذشته افزایش قابل‌توجهی در میزان تولد ثبت کرده است. بر اساس گزارش وزارت آمار کره‌جنوبی، در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ ـ از اوایل شهریور تا اواخر مهر ـ در مجموع ۲۲ هزار و ۳۶۹ نوزاد در این کشور متولد شده‌اند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد رشد داشته و بالاترین میزان تولد ثبت‌شده از سال ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود.

کارشناسان این افزایش را نشانه‌ای مثبت در شرایطی می‌دانند که کره‌جنوبی طی سال‌های اخیر با بحران جدی کاهش نرخ زاد و ولد و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن مواجه بوده است.

مطالب مرتبط
ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم
young journalists club

سئول: کره شمالی و جنوبی در بن‌بست «بسیار خطرناکی» قرار دارند

ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم
young journalists club

سئول از کره شمالی خواست پیشنهاد مذاکرات نظامی را بپذیرد

ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم
young journalists club

تولد نوزاد ۴ کیلو و ۶۰۰ گرمی در جاسک

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۴۲۹۹

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم
۹۷۹

اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم
۶۱۹

برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم
۶۱۵

خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم
۴۸۷

آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.