به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مهدی نوبانی شهردار بندرعباس چهارشنبه پنجم آذرماه در جریان بازدید از شش پروژه بزرگ عمرانی بندرعباس گفت: پروژه بازار جدید اصناف که کلنگ آن در دهه فجر ۱۴۰۳ زده شد، اکنون در مرحله اجرای زیرساختها قرار دارد و تلاش میشود زودتر از موعد سهساله تعیینشده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به طراحی ۲۵۶ غرفه در این مجموعه افزود: با بهرهبرداری از این بازار، اصناف مزاحم و آلاینده شامل سنگفروشان، آهنفروشان و مصالحفروشان از خیابان جمهوری و کمربندی منتقل میشوند و امکان ساخت ساختمانهای سه تا پنج طبقه و بازگشایی محورهای عریضتر شهری در محل فعلی آنها فراهم خواهد شد.
نوبانی در ادامه به پیشرفت پروژه پل شهید تختی نژاد (مهرگان) اشاره کرد و گفت: این پل میتواند کاهش قابل توجه ترافیک شهر را به همراه داشته باشد و مسیر رسالت شمالی به بلوار شهید رجایی را روانسازی کند.
این پل ۹۰ متر طول، ۲۲ متر عرض، چهار لوپ، چهار راستگرد و مسیر پیادهرو دارد و دومین پل بزرگ شهرداری بندرعباس است.
وی تأکید کرد: برنامهریزی شده است پل مهرگان تا دهه فجر یا نهایتاً پایان سال تکمیل و تقدیم مردم بندرعباس شود.