پروژه بیمارستان نیایش تامین اعتبار می شود

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «روح اله لک علی آبادی» در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان که با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت تامین ۵۰ دستگاه آمبولانس تاکید و اظهارکرد: در زمینه اورژانس هوایی با چالش‌های زیادی در استان مواجه هستیم و ضرورت دارد این موضوع به صورت ویژه بررسی شود، زیرا آمبولانسی که یک میلیون کیلومتر کارکرد دارد دیگر آمبولانس نیست.

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیت تکمیل بیمارستان نیایش خرم آباد اتفاقات خوبی در این زمینه نیز در حال انجام است و ۴۰۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت و هزار میلیارد تومان نیز از محل مولدسازی برای این پروژه تخصیص می‌یابد.

علی آبادی تصریح کرد: در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این بیمارستان نیاز است که مابقی هم باید از سایر منابع تأمین گردد.

وی با اشاره به ضرورت تهیه‌ام ار آی برای شهرستان‌های دورود و ازنا گفت: جمعیت این شهر‌ها ۳۰۰ هزار نفر است که با احتساب جمعیت اطراف در روز‌ها به ۴۰۰ هزار نفر هم می‌رسد، اما دستگاه‌ ام ار آی ندارند در حالیکه ساختمان مورد نیاز آن هم توسط خیرین در حال ساخت است و ضروری است برای راه اندازی این بخش به عنوان یک مطالبه ۱۵ ساله اقدام شود.

نماینده مردم دورود و ازنا همچنین خواستار نصب و راه اندازی دستگاه آنژیوگرافی در شهرستان دورود شد و افزود: این دستگاه توسط خیر خریداری شده و مردم انتظار دارند دستگاهی که ۴ سال از خرید آن توسط خیر می‌گذرد، زودتر راه اندازی شود.

وی همچنین خواستار ترمیم چارت دانشکده پرستاری دورود و تهیه تجهیزات برای بلوک زایمان بیمارستان هفت تیر دورود شد.

علی آبادی از تخصیص میزان مناسب پزشک متخصص به استان با توجه به سهمیه ۲۲۰۰ نفری در سطح کشور، قدردانی کرد و خواستار پیگیری برای

رفع چالش پزشک عمومی در شهرستان‌ها جهت کاهش اتلاف زمان مردم و مراکز درمانی شد.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان