به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -محمد آشوری تازیانی روز چهارشنبه پنجم آذرماه در جریان بازدید از شش پروژه بزرگ عمرانی بندرعباس گفت: امروز فرصت مناسبی فراهم شد تا از پروژه‌های لنگرگاه، بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی، مجموعه راهداری، پل غیرهمسطح و نیز دو طرح دیگر شامل مارینای بندرعباس و پروژه ساحل‌سازی بازدید کنیم.

وی افزود: این پروژه‌ها در زمره طرح‌های مهم زیرساختی شهر قرار دارند و برخی از آن‌ها مانند لنگرگاه ناخدا علاوه بر کوتاه‌سازی مسیر بندرعباس–هرمز، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه دریاپایه ایجاد می‌کنند. مذاکرات اولیه با چند سرمایه‌گذار نیز انجام شده است.

آشوری تازیانی با اشاره به روند احداث بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس اظهار کرد: این پروژه پیشرفت خوبی دارد اما در مقطعی کند شده و نیازمند پیگیری‌های بیشتری است. در سفر اخیر رئیس‌جمهور بیش از ۱۲ همت برای تکمیل این بیمارستان تخصیص یافت تا چهار بلوک آن سال آینده افتتاح شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه‌های راه در استان گفت: راهداری در محورهای مختلف در حال بهسازی و ایجاد شریان‌های جدید است و ساختمان اداری این مجموعه نیز در حال ساخت می‌باشد. تاکنون ۱۲ پل در بندرعباس ساخته شده و چند پروژه دیگر نیز در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد.

وی ادامه داد:پروژه مارینای بندرعباس را یکی از طرح‌های مهم گردشگری شهر دانست و بیان کرد: این مجموعه در فاصله بین لنگرگاه شیلات و بندر مسافری شهید حقانی ساخته خواهد شد و ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی ایجاد می‌کند.

آشوری تازیانی مجموع این پروژه‌ها را «تحریک‌کننده توسعه» در استان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها روند توسعه هرمزگان را به سمت پیشرفت سریع‌تر هدایت خواهد کرد.