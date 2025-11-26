رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از استمرار پایش ‌های روزانه و نمونه ‌برداری از واحدهای صنعتی بزرگ مرکز استان با هدف ارتقای مدیریت زیست ‌محیطی و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مختار خانی گفت: در راستای تشدید نظارت ها بر نحوه مدیریت زیست محیطی واحدهای تولیدی و خدماتی مرکز استان، پایش های تخصصی به صورت روزانه و مستمر در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به وضعیت کنونی هوای استان و بخصوص مرکز استان تمرکز این پایش ها بر پسماند و کنترل آلاینده های هوا قرار دارد و کارشناسان اداره پایش و آزمایشگاه، نسبت به نمونه برداری از خروجی دودکش شرکت دخانیات و کارخانه سیمان سفید ارومیه اقدام کردند.
مختار خانی با تأکید بر اینکه هرگونه مغایرت با ضوابط زیست محیطی بدون اغماض پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: اقدامات قانونی لازم علیه واحدهای متخلف در دستور کار قرار گرفته و با جدیت اجرا می شود.