شورای امنیت ملی ترکیه پس از جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که ترکیه آماده است در سازوکار‌های حفظ صلح در نوار غزه شرکت کند.

این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ترکیه در چارچوب ایجاد رژیم آتش‌بس آماده است تا در آینده [به عنوان بخشی از اجرای] سازوکار‌هایی که صلح و ثبات را در غزه تضمین می‌کنند و به تلاش‌ها برای بازسازی غزه کمک می‌کنند، مسئولیت بپذیرد.»

این بیانیه افزود: «آتش‌بس در غزه، که یکی از مبتکران آن ترکیه بود، برای پایان دادن به نسل‌کشی در منطقه حیاتی است. با این حال، [در این جلسه] تأکید شد که دولت اسرائیل، که آتش‌بس را نقض می‌کند، باید فوراً حملات را متوقف کرده و به تعهدات خود عمل کند.»

منبع: تاس

نتانیاهو مخالف ترکیه هست همچنین بن سلمان مخالفت کرده گفته نیروهایی کشورهای اسلامی حماس خلع سلاح نمی کنند بن سلمان میخواهد محمود عباس ونیروهایش این ماموریت انجام بدهند
