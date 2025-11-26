باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شورای امنیت ملی ترکیه پس از جلسهای به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که ترکیه آماده است در سازوکارهای حفظ صلح در نوار غزه شرکت کند.
این شورا در بیانیهای اعلام کرد: «ترکیه در چارچوب ایجاد رژیم آتشبس آماده است تا در آینده [به عنوان بخشی از اجرای] سازوکارهایی که صلح و ثبات را در غزه تضمین میکنند و به تلاشها برای بازسازی غزه کمک میکنند، مسئولیت بپذیرد.»
این بیانیه افزود: «آتشبس در غزه، که یکی از مبتکران آن ترکیه بود، برای پایان دادن به نسلکشی در منطقه حیاتی است. با این حال، [در این جلسه] تأکید شد که دولت اسرائیل، که آتشبس را نقض میکند، باید فوراً حملات را متوقف کرده و به تعهدات خود عمل کند.»
منبع: تاس