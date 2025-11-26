باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته زارعی رئیس اداره حفاظت محیطزیست قروه، چهار شکارچی غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار در ارتفاعات منطقه حفاظتشده بدر و پریشان توسط مأموران یگان حفاظت محیطزیست کردستان دستگیر شدند. در این عملیات سه قبضه اسلحه شکاری، ۵۶ تیر فشنگ ساچمهدرشت، یک دوربین چشمی، دو چراغ قوه، یک قطار فشنگ و چهار کولهپشتی کشف و ضبط شد و متخلفان برای رسیدگی قضایی معرفی شدند.
وی افزود: ، مأموران یگان حفاظت هنگام گشتزنی و دوربینکشی در ارتفاعات کوه بدر متوجه حضور این افراد شدند که با سه قبضه اسلحه در جستوجوی شکار بودند. نیروهای یگان با تعقیب نامحسوس و سپس محاصره منطقه پس از تاریکی هوا، شکارچیان را بدون درگیری و پیش از شروع شکار بازداشت کردند.
وی گفت : این عملیات با هدف پیشگیری از تخلفات شکار در منطقه حفاظتشده انجام شده است.
منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان