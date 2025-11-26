به گفته رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست قروه، چهار شکارچی  غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان توسط مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست کردستان دستگیر شدند.

وی افزود: ، مأموران یگان حفاظت هنگام گشت‌زنی و دوربین‌کشی در ارتفاعات کوه بدر متوجه حضور این افراد شدند که با سه قبضه اسلحه در جست‌وجوی شکار بودند. نیرو‌های یگان با تعقیب نامحسوس و سپس محاصره منطقه پس از تاریکی هوا، شکارچیان را بدون درگیری و پیش از شروع شکار بازداشت کردند.

وی گفت  :  این عملیات با هدف پیشگیری از تخلفات شکار در منطقه حفاظت‌شده انجام شده است.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان 

برچسب ها: کردستان ، شکارچی ، محیط زیست
