وزیر امور خارجه، انتخاب ایران به عنوان عضو شورای اجرایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را گامی معنادار برای همه کسانی توصیف کرد که به جهانی عاری از سلاح‌های شیمیایی باور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی که بامداد سه‌شنبه برای شرکت در سی‌اُمین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی وارد لاهه هلند شده بود، در پیامی در ایکس نوشت: انتخاب ایران به اتفاق آرا به عنوان عضو شورای اجرایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، گامی معنادار برای همه کسانی است که به جهانی عاری از سلاح‌های شیمیایی باور دارند. ایران، به‌عنوان کشوری که در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله از حملات شیمیایی رژیم صدام به‌شدت آسیب دید، زخم‌هایی ابدی بر چهره دارد که همچنان موجب درد و رنج ده‌ها هزار قربانی و خانواده‌هایشان است.

وی در این پیام اضافه کرد: در این کنفرانس، آقای کمال حسین‌پور، نماینده مردم شریف سردشت، من را همراهی می‌کرد؛ شهری که نماد جهانی استقامت، درد و رنج، و مطالبه عدالت است. مردم سردشت در برابر حملات شیمیایی مقاومت کردند؛ حملاتی که پیامد‌های آن همچنان ادامه دارد و با تحریم‌های ناعادلانه آمریکا، که دسترسی به دارو‌ها و مراقبت‌های ضروری پزشکی را محدود می‌کند، تشدید شده است.

عراقچی در ادامه مطالبات جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی تاکید کرد: حقیقت باید آشکار شود و کسانی که از برنامه تسلیحات شیمیایی صدام حمایت کردند، باید پاسخگو شوند. تحقیقات قضایی انجام‌شده توسط مقامات هلندی که به پیگرد و محکومیت یک فرد هلندی انجامید، قابل تقدیر است، اما همه می‌دانیم که این پیگرد کیفری یک حداقل ممکن بوده و تنها گوشه بسیار کوچکی از واقعیت را آشکار کرده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: ما از آلمان می‌خواهیم نتایج تحقیقات گذشته خود را منتشر کند و تحقیقات جامع و شفافی درباره نقش شرکت‌ها و اتباعش در مشارکت در جنایت‌های صدام را انجام دهد. همچنین اصرار داریم کشور‌های دیگری که شرکت‌های آنها نیز در این موضوع دخیل بودند، از جمله بریتانیا و آمریکا، باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: عدالت برای قربانیان سلاح‌های شیمیایی بسیار به تاخیر افتاده است، اما صدای عدالت‌خواهی آنها هرگز نباید فراموش شود. ما به همه کسانی که در حملات شیمیایی وحشیانه صدام جان باختند، و نیز به کسانی که هنوز از جراحات ناشی از آن رنج می‌برند، ادای احترام می‌کنیم.

برچسب ها: کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی ، عراقچی
