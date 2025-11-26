رضوی گفت: ۵۰ هزار تخت بیمارستان فرسوده در سطح کشور وجود دارد که باید بهسازی و نوسازی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید سجاد رضوی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان که با حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران بیان کرد: باتوجه به محدودیت منابع در حوزه جایگزینی تخت های فرسوده اولویت بندی شده و مناطق محروم در اولویت قرار دارند که در این راستا در لرستان تکمیل بیمارستان نیایش در حال پیگیری است.

وی با اشاره به راه اندازی تجهیزات پزشکی خریداری شده، افزود: تجهیزاتی که تاکنون در لرستان راه اندازی نشده با جدیت پیگیری می شود و نیروی انسانی مورد نیاز برای این دستگاه ها در نظر گرفته شده است.

معاون درمان‌، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پزشکان متخصص که امسال به دانشگاه معرفی شده می توانند از این دستگاه ها استفاده کنند، اظهار کرد:‌ امسال با وجود کمبود متخصص مناطق محروم و از جمله لرستان تعداد بیشتری پزشک در این مناطق توزیع شد.

رضوی با اشاره به پدیده زیرمیزی ادامه داد: هرگونه موردی در این خصوص باید به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شود و با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه زیرمیزی اقدامی غیرقانونی و تخلف است، یادآور شد: جامعه پزشکی خدمات ارزنده ای به مردم ارائه می کند و اکنون حدود ۹ ماه پرداخت کارانه کادر درمان به تاخیر افتاده که با جدیت در حال پیگیری است که پرداخت ها به روز شود اما دلیلی برای زیرمیزی وجود ندارد.

معاون درمان‌، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معرفی سامانه ۱۹۰ گفت: هرگونه تخلف در صورت گزارش به این سامانه پیگیری می شود.

رضوی با اشاره به شیوع ویروس آنفلوآنزا بیان کرد: ویروس آنفلوآنزا تغییراتی داشته و باید اقدامات احتیاطی انجام و از ماسک استفاده شود.

وی با بیان اینکه این ویروس در بین اطفال تهاجمی تر است، افزود: رعایت نکات بهداشتی و در صورت نیاز تعطیلی مراکز آموزشی انجام می شود.

معاون درمان‌، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در برخی موارد ظرفیت تخت های بخش های اطفال تکمیل می شود و مراجعان در بخش بستری در برخی بیمارستان ها ۲ تا سه برابر شده است.

منبع ایرنا