دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید هدف تیراندازی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دقایقی پیش، دو سرباز گارد ملی آمریکا در نزدیکی ایستگاه متروی «فاراگات وست» در شهر واشنگتن دی سی که فقط حدود یک مایل از کاخ سفید فاصله دارد، هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شدند.

گفته شده وضعیت دو سرباز هنوز مشخص نیست و خودرو‌های اورژانس در حال امدادرسانی در منطقه دیده شده‌اند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید گفت که دولت «از این وضعیت غم‌انگیز آگاه است و به طور فعال آن را زیر نظر دارد». او افزود که دونالد ترامپ در جریان این موضوع قرار گرفته است.

در همین حال، یک مقام دولتی تایید کرد که کاخ سفید در قرنطینه است.

وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که با نیروهای انتظامی محلی برای جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد این حادثه همکاری خواهد کرد.

پلیس واشنگتن دی سی نیز از ساکنان منطقه خواست که از نزدیک شدن به محل تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید خودداری کنند.

منبع: گاردین/ الجزیره