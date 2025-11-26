باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجعفر قائم‌پناه گفت: ما در سال‌های گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، اما امروز به دلیل افزایش مصرف، همین میزان را باید وارد کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ عددی برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.



وی تأکید کرد که واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم می‌شود و فشار اصلی آن بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد؛ از همین رو دولت ناچار شده بخشی از چرخه معیوب مصرف و یارانه را اصلاح کند.



معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور درباره سازوکار جدید بنزین توضیح داد: طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نکرده و برای خودروهای شخصی همچنان ثابت است. اما قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.



وی ادامه داد:همچنین تمام خودروهای دولتی به تعداد حدود ۱۸۰ هزار خودرو موظف شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این افزایش از محل بودجه خود دستگاه‌ها مدیریت می‌شود.



قائم‌پناه درباره خودروهای وارداتی و پلاک جدید نیز گفت: این خودروها از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت خواهند کرد.



قائم‌پناه با تاکید بر اینکه یک ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین نباید وارد خزانه دولت شود، گفت: این منابع به طور کامل برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت از معیشت مردم هزینه خواهد شد.



وی افزود: در دوره قبل حدود ۵۰۰ همت برای کالابرگ هزینه شده بود اما دولت جدید تاکنون در چهار مرحله، ۱۱۰۰ همت کالابرگ به مردم اختصاص داده است.



قائم‌پناه اظهار کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، مرحله جدید کالابرگ طی روزهای آینده برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، فعال خواهد شد.



به گفته قائم‌پناه، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تأمین است تا امنیت غذایی خانوارها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها کاهش یابد.



معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت با مردم صادقانه صحبت می‌کند؛ مسئله اصلی معیشت مردم است و تمامی تصمیم‌ها با هدف کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه اتخاذ می‌شود.

قائم پناه با اشاره به مشکلات سال گذشته در تأمین گاز و گازوئیل اظهار کرد: به دلیل ناترازی گاز، نیروگاه‌ها و بخش‌هایی که نیاز به گازوئیل داشتند با چالش جدی مواجه شدند و سال گذشته این شرایط با سختی فراوان مدیریت شد.

وی افزود: در بخش برق، توسعه پنل‌های خورشیدی به‌طور جدی دنبال می‌شود و خوشبختانه تنها در خود استان بوشهر ظرفیت تولید برق خورشیدی از چهار مگاوات به ۷۰ مگاوات رسیده که به کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت مصرف کمک کرده است.



وعده‌های دولت به مردم باید صادقانه و کامل محقق شود



وی با تأکید بر پیگیری جدی تحقق وعده‌های دولت در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، آموزش، بهداشت و زیرساختی گفت: آنچه به مردم گفته‌ایم باید صادقانه و دقیق عملی شود و دولت خود را خدمتگزار و وکیل مردم می‌داند.



قائم‌پناه هدف اصلی سفر خود به استان بوشهر را پیگیری تحقق وعده‌های داده‌شده عنوان کرد و گفت: دکتر پزشکیان تأکید دارند که وعده‌ها باید صادقانه باشد؛ مردم باید بدانند آنچه گفته می‌شود واقعاً انجام خواهد شد. ما نیز آمده‌ایم تا ببینیم در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌ها چه میزان پیشرفت حاصل شده است.



وی افزود: در حوزه تخصیص منابع، بیش از تعهدات خود عمل کرده‌ایم و اکنون در حال بررسی پیشرفت پروژه‌ها، از جمله حل مشکلات آب، افزایش تخت‌های بیمارستانی، ساخت مدرسه و بهبود راه‌ها هستیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم‌محوری اساس کار دولت است، گفت: ما وکیل مردم و خدمتگزار آنها هستیم و باید پاسخگوی مطالبات‌شان باشیم.



قائم‌پناه با اشاره به برنامه امروز دولت در استان بوشهر گفت: امروز مدرسه‌ای در عسلویه که پیش‌تر نامناسب و قدیمی بود با کیفیت مناسب بازسازی و افتتاح شد.



وی اظهار کرد: این مدرسه ویژه دختران ساخته شده و دیدن نشاط و آرزوهای بزرگ آنها برای آینده از پزشک و مهندس شدن تا پیگیری هنر و حقوق برای ما بسیار دلگرم‌کننده بود.



وی افزود: کتابخانه و اتاق مادر و کودک از ابتکارات ارزشمند این مدرسه است و آموزش مهارتی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.



قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت بهبود کیفیت آموزش از مقطع پیش‌دبستان تا مدارس گفت: دکتر پزشکیان بر تحول در آموزش، ایجاد فضاهای خلاقانه، و کنار گذاشتن روش‌های سنتی تأکید دارند. کلاس‌ها باید به سمتی برود که دانش‌آموزان روبه‌رو با هم گفت‌وگو کنند، کار تیمی یاد بگیرند و مهارت‌های زندگی را بیاموزند.



وی بیان کرد: عدالت آموزشی باید در سراسر کشور برقرار باشد تا همه کودکان چه در مرکز کشور و چه در مناطق پیرامونی از آموزش باکیفیت بهره‌مند شوند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: پیگیری وعده‌ها ادامه دارد و فردا نیز روند پیشرفت پروژه‌ها را بررسی می‌کنیم تا مطمئن شویم آنچه به مردم گفته شده است، به طور کامل و دقیق محقق شود.



قائم پناه با اشاره به اهمیت ویژه استان بوشهر در حوزه انرژی گفت: بخش عمده انرژی کشور از پارس جنوبی تأمین می‌شود و این منطقه روزانه بیش از ۶۴۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند.



وی افزود: ۷۳ درصد گاز کشور از همین منطقه تأمین می‌شود و این نقش بی‌بدیل بوشهر در امنیت انرژی کشور را نشان می‌دهد.



وی همچنین به ظرفیت‌های صادراتی جزیره خارگ اشاره کرد و آن را مهم‌ترین پایانه صادرات نفتی کشور برشمرد.

قائم‌پناه بوشهر را قطب کشاورزی از جمله تولید خرما، میگو و ماهی عنوان کرد و گفت: در حوزه پرورش ماهی در قفس، استان بوشهر درکشور جایگاهی ممتاز دارد.



معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور با تمجید از مردم استان بوشهر افزود: سرمایه اصلی این استان مردم مهربان، بافرهنگ و با نشاط آن هستند. سال گذشته نیز در سفر به استان این ویژگی‌های ارزشمند را از نزدیک احساس کردیم.



وی عنوان کرد: براساس گزارش‌هایی که سال گذشته در شورای اداری ارائه شد، بوشهر از نظر برخی شاخص‌های اجتماعی از جمله نرخ خودکشی رتبه آخر استان‌های کشور است که نشان از ارتباطات اجتماعی قوی و تاب‌آوری بالای مردم دارد.

پایان قاچاق کالای ملوانی و تمرکز دولت بر توسعه سواحل و مهارت‌آموزی در بوشهر

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، با تشریح برنامه‌های دولت برای تسهیل تجارت ملوانی، توسعه صنایع ساحلی و تقویت مهارت‌آموزی در استان بوشهر گفت: قاچاق ته‌لنجی پایان یافته و عوارض ۵ درصدی واردات ملوانی مستقیم صرف توسعه استان می‌شود.

قائم‌پناه با اشاره به مصوبه سامان‌دهی کالای ملوانی اظهار داشت: پیش از این ملوانان ناچار بودند کالاهای خود را غیرمجاز وارد کنند و حمل آن نیز توسط خودروهای شوتی انجام می‌شد که هم غیرقانونی بود و هم خطرات جانی داشت. اما اکنون با صدور مجوزهای رسمی، این روند پایان یافته است.

وی افزود: ملوانان امروز مجوز کامل واردات دارند و بدون نیاز به شوتی‌ها می‌توانند کالاهای خود را آزادانه از استان خارج کنند. عوارض ۵ درصدی نیز که در این فرآیند دریافت می‌شود تاکنون حدود ۴ هزار میلیارد ریال برای توسعه استان به همراه داشته است.

قائم‌پناه تصریح کرد: هر ایرادی در اجرای این طرح وجود داشته باشد اصلاح خواهد شد، اما مهم این است که از شرایط قاچاق و خطرات جبران‌ناپذیر آن عبور کرده‌ایم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه استان گفت: اتصال راه‌آهن بوشهر به شیراز نیاز استان است اما هزینه آن حدود ۱۰۰ همت برآورد شده و در شرایط فعلی امکان تأمین کامل آن وجود ندارد. با این حال این پروژه در اولویت برنامه‌های دولت قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت هدایت صنایع به سمت نواحی ساحلی اظهار کرد: صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی در مجاورت دریا کم‌هزینه‌ترین حالت ممکن را دارد.

معاون رئیس،جمهور ادامه داد: وقتی کارخانه‌ای تا دریا فاصله اندک داشته باشد، صادرات به کشورهای متعددی به‌سادگی انجام می‌شود؛ اما در نقاط مرکزی کشور باید هزار کیلومتر مسیر طی شود تا کالا به کشتی برسد.

قائم‌پناه افزود: سیاست دولت این است که به جای انتقال آب و انرژی به مناطق مرکزی برای ایجاد صنایع، جمعیت و صنعت به سمت سواحل خلیج فارس و دریای عمان هدایت شوند چراکه شهرهایی مانند تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارند.

وی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته گفت: الگوهای جمعیتی و صنعتی کشور نیازمند بازنگری جدی است و سواحل مکران و خلیج فارس باید محور توسعه آینده کشور قرار گیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه مهارت‌آموزی پیش‌نیاز اصلی جذب نیروی بومی در صنایع استان است، اظهار کرد: استاندار بوشهر با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه هنرستان‌ها و مراکز مهارت‌آموزی را دنبال می‌کند تا جوانان استان بتوانند در صنایع موجود به کارگیری شوند.

قائم‌پناه نرخ بیکاری بوشهر را ۶.۲ درصد عنوان کرد و افزود: این نرخ از متوسط جهانی و کشور پایین‌تر است و اگر بتوانیم یک تا دو درصد دیگر آن را کاهش دهیم، عملاً مشکل بیکاری استان حل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف آب در کشور گفت: از ۹۲ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال کشور، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. تغییر الگوی کشت و مدیریت برداشت آب، ضرورتی غیرقابل انکار است.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: ایران متعلق به همه مردم است و همان‌قدر که استفاده از نیروهای بومی ضروری است، بهره‌گیری از نیروهای متخصص سراسر کشور نیز برای توسعه صنایع بوشهر اهمیت دارد.

برنامه دولت برای کوچک‌سازی ساختار و بودجه‌بندی عملیاتی

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور از برنامه‌های جدی دولت برای کوچک کردن ساختار دولت، ادغام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و اجرای بودجه‌بندی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد.

وی تاکید کرد: این اقدام‌ها با هدف افزایش کارایی، کاهش تورم و ارتقای رضایتمندی مردم انجام می‌شود.

قائم‌پناه گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، چاپ پول و جبران کسری بودجه از طریق ایجاد نقدینگی است و بهترین راه برای مقابله با این مشکل، کوچک کردن دولت و اصلاح ساختار آن است.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، لازم است برخی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها ادغام شوند و مراکز تحقیقاتی کم‌اثر اصلاح یا حذف شوند تا منابع مالی صرف زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تمرکز دولت بر سه کار اصلی شامل امنیت، آموزش و سلامت بیان کرد: با کوچک شدن دولت و چابک‌تر شدن نظام بوروکراسی، بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

قائم‌پناه درباره بودجه‌بندی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: دستگاه‌ها باید به ازای خدمات ارائه شده بودجه دریافت کنند و پرداخت به کارکنان بر اساس عملکرد باشد. همچنین رضایت مردم از خدمات دستگاه‌ها معیار پرداخت خواهد بود.

وی ادامه داد: در نظرسنجی اخیر، استان بوشهر جزو استان‌هایی با رضایتمندی نسبی مردم بود، اما در کل کشور تنها ۵۳ درصد مردم از خدمات دولتی رضایت داشتند که نشان‌دهنده نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود کیفیت خدمات است.

قائم‌پناه همچنین از کارکنان دستگاه‌های دولتی خواست با احترام به ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب، رضایتمندی مردم را افزایش دهند.

منبع ایرنا