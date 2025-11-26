رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات گفت: آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های دیزمار با ورود فوری نیرو‌های امدادی و پشتیبانی هوایی در حال مهار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین خان، رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع دیزمار، حد فاصل شهرستان‌های جلفا و خداآفرین در شمال استان آذربایجان شرقی گفت: این حریق که در سطحی در منطقه حفاظت‌شده جنگل‌های دیزمار رخ داد، بلافاصله از طریق تماس‌های مردمی‌به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) گزارش و موضوع با حساسیت ویژه پیگیری شد.

وی افزود: در این حادثه، در مجموع ۲۱ تیم عملیاتی شامل ۷۵ نیروی عملیاتی، ۴۸ نفر از پرسنل و ۲۷ نجاتگر داوطلب به منطقه اعزام شدند. برای پشتیبانی عملیاتی نیز ۱۵ دستگاه خودروی ناوگان ترابری شامل ۳ دستگاه آمبولانس، ۴ دستگاه وانت بدون کمک و ۶ دستگاه وانت کمک‌دار به کار گرفته شد.

به گفته رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات: در روز نخست عملیات، ۴ تیم عملیاتی از شهرستان‌های جلفا، خداآفرین و ستاد استان در قالب ۳۴ نیروی امدادی به منطقه اعزام شدند.

حسین خان ادامه داد: در روز دوم، ۱۳ تیم عملیاتی از شهرستان‌های جلفا، خداآفرین، کلیبر، مرند و همچنین ستاد استان به همراه امداد هوایی در مجموع با ۴۵ نیروی امدادی در منطقه حضور یافتند.

وی درباره جزئیات امداد هوایی تصریح کرد: در این عملیات، یک فروند بالگرد جمعیت هلال‌احمر در قالب ۲ سورتی پرواز و با ۲ ساعت پرواز عملیاتی وارد عمل شد. در هر پرواز، ۵ نفر نیروی عملیاتی به همراه کرو پرواز شامل ۴ نفر حاضر بودند و در مجموع حدود ۴۰۰۰ لیتر آب برای اطفای حریق، با استفاده از سبد ویژه، از رودخانه ارس برداشت و بر روی لکه‌های فعال آتش تخلیه شد.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات با توضیح چگونگی استفاده از بالگرد در عملیات اطفای حریق بیان کرد: عملیات هوایی به‌صورت آب‌ریزی از بالا بر روی لکه‌های آتش انجام شد و با استفاده از سبد مخصوص، آب از رودخانه ارس برداشت و بر روی کانون‌های حریق تخلیه شد تا از گسترش آتش در قسمت‌های مختلف جنگل جلوگیری شود.

وی درخاتمه افزود: عملیات لکه‌گیری و اطفای کامل حریق همچنان با قدرت ادامه دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، امدادو نجات
خبرهای مرتبط
عملیات گسترده هلال‌احمر در مهار حریق جنگل‌های هیرکانی
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اطفای حریق در جنگل‌های گلستان با بالگرد هلال‌احمر /حضور ۳۲ تیم عملیاتی در صحنه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
آخرین اخبار
اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده