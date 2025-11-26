باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین خان، رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع دیزمار، حد فاصل شهرستان‌های جلفا و خداآفرین در شمال استان آذربایجان شرقی گفت: این حریق که در سطحی در منطقه حفاظت‌شده جنگل‌های دیزمار رخ داد، بلافاصله از طریق تماس‌های مردمی‌به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) گزارش و موضوع با حساسیت ویژه پیگیری شد.

وی افزود: در این حادثه، در مجموع ۲۱ تیم عملیاتی شامل ۷۵ نیروی عملیاتی، ۴۸ نفر از پرسنل و ۲۷ نجاتگر داوطلب به منطقه اعزام شدند. برای پشتیبانی عملیاتی نیز ۱۵ دستگاه خودروی ناوگان ترابری شامل ۳ دستگاه آمبولانس، ۴ دستگاه وانت بدون کمک و ۶ دستگاه وانت کمک‌دار به کار گرفته شد.

به گفته رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات: در روز نخست عملیات، ۴ تیم عملیاتی از شهرستان‌های جلفا، خداآفرین و ستاد استان در قالب ۳۴ نیروی امدادی به منطقه اعزام شدند.

حسین خان ادامه داد: در روز دوم، ۱۳ تیم عملیاتی از شهرستان‌های جلفا، خداآفرین، کلیبر، مرند و همچنین ستاد استان به همراه امداد هوایی در مجموع با ۴۵ نیروی امدادی در منطقه حضور یافتند.

وی درباره جزئیات امداد هوایی تصریح کرد: در این عملیات، یک فروند بالگرد جمعیت هلال‌احمر در قالب ۲ سورتی پرواز و با ۲ ساعت پرواز عملیاتی وارد عمل شد. در هر پرواز، ۵ نفر نیروی عملیاتی به همراه کرو پرواز شامل ۴ نفر حاضر بودند و در مجموع حدود ۴۰۰۰ لیتر آب برای اطفای حریق، با استفاده از سبد ویژه، از رودخانه ارس برداشت و بر روی لکه‌های فعال آتش تخلیه شد.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات با توضیح چگونگی استفاده از بالگرد در عملیات اطفای حریق بیان کرد: عملیات هوایی به‌صورت آب‌ریزی از بالا بر روی لکه‌های آتش انجام شد و با استفاده از سبد مخصوص، آب از رودخانه ارس برداشت و بر روی کانون‌های حریق تخلیه شد تا از گسترش آتش در قسمت‌های مختلف جنگل جلوگیری شود.

وی درخاتمه افزود: عملیات لکه‌گیری و اطفای کامل حریق همچنان با قدرت ادامه دارد.

منبع: مهر