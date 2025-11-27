صدای انفجار در برخی مناطق اهواز مربوط به‌ اجرای نمایش به مناسبت هفته بسیج است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 _ \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u06af\u0648\u0634 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0627\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0635\u062f\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0647\u0631