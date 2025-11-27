صدای انفجار در برخی مناطق اهواز مربوط به‌ اجرای نمایش به مناسبت هفته بسیج است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ دقایقی پیش صدای چندین انفجار در برخی مناطق اهواز به گوش رسید.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که به مناسبت هفته بسیج نمایشی با این موضوع در بوستان جزیره اهواز در حال برگزاری است و صداهای انفجار مربوط به این نمایش است.

منبع مهر

برچسب ها: هفته بسیج ، انفجار
