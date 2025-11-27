کارشناس فوتبال درباره عملکرد ۳ نماینده کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت ‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم استقلال برابر تیم الوصل امارات در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: تیم استقلال به خاطر اینکه تیم الوصل بازیکنان تکنیکی و بازیساز داشت، سعی کرده بود با سیستم ۴-۲-۳-۱ بازی کند و از ۲ هافبک دفاعی استفاده کرد.

او افزود: آبی پوشان در ۱۰ دقیقه اول، شناور و رو به بالا بازی کردند و توانستند به گل برسند، اما آنها بعد از زدن گل تا پایان نیمه اول مالکیت بازی را در اختیار الوصل قرار دادند. تیم الوصل بازیکنان رونده و دریبل‌زن داشت و توانست مالکیت را در اختیار بگیرد. البته استقلال در نیمه اول موقعیت به حریف اماراتی خود نداد.

سید صالحی بیان کرد: تیم استقلال در نیمه دوم هم شیوه خود را ادامه داد و عقب نشینی کرد و مالکیت را در اختیار حریف قرار داد. وقتی شما روی به بازی مستقیم می‌آورید، نیاز دارید که مهاجم شما توپ را حفظ کند. آبی پوشان در نیمه دوم وقتی بازی مستقیم می‌کردند، نمی‌توانستند توپ را در محوطه جریمه حریف حفظ کنند و همان توپ به سمت دروازه خودشان برگشت داده شد. هافبک‌های الوصل به علت خلاقیت و تکنیکی که داشتند در نهایت توانستند موقعیت ایجاد کنند و به گل برسند و بازی مساوی شد.

کارشناس فوتبال درباره اینکه علت تساوی استقلال برابر تیم دوم الوصل چه چیزی بوده است، گفت: بعد از تعویض اجباری منیر الحدادی به علت مصدومیت، شادابی و نشاط در خط حمله استقلال فرونشست و این تیم صلابت لازم را همانند ۱۰ دقیقه اول بازی نداشت. غیبت کوشکی و الحدادی در این بازی تاثیرگذار بود. زمانی که الحدادی در زمین بازی بود، سرعت ضد حملات استقلال در زمان انتقال توپ از خط دفاع به حمله خوب بود. به هر حال خلاقیت لازم در خط حمله استقلال نبود و یاسر آسانی در بازی با الوصل کم فروغ بود و قلی زاده در نیمه دوم کمتر توانست روی خلاقیت خود پاس گل بدهد. چیزی که در بازی استقلال دیدیم این بود که بازیکنان این تیم نتوانستند حفظ توپ داشته باشند و در بازیسازی و خلق موقعیت یک مقدار ضعیف بودند و نتوانستند ۳ امتیاز این بازی را بگیرند.

سید صالحی درباره اینکه تیم استقلال می‌تواند به مرحله بعدی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا صعود کند، گفت: بازی با المحرق در بحرین است و استقلال مجبور است که این بازی را برنده شود تا بتواند به مرحله بعدی صعود کند. به هر حال استقلال باید برابر الوصل پیروز می‌شد و یک مقدار بی تجربه بازی کرد. در صورتی که اگر ساپینتو می‌توانست زودتر تعویض کرده و تغییرات ایجاد کند، شاید استقلال می‌توانست این بازی را برنده شود، اما این تیم در بازی با المحرق کاری به جز بردن حریف ندارد. همچنین کار استقلال سخت است، امیدوارم این اتفاق بیفتد و استقلال به همراه سپاهان بتواند در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا صعود کند.

سید صالحی درباره عملکرد تراکتور و سپاهان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا گفت: تراکتور در لیگ نخبگان آسیا پیروز شد و توانست آبروداری کند. تیم سپاهان بازی شناوری مقابل تیم الحسین ارائه داد و تیم محرم نویدکیا چند هتفه‌ای است که ثبات تاکتیکی پیدا کرده است مخصوصا زمانی که آلوز به ترکیب این تیم اصفهانی اضافه شده است. همچنین تیم تراکتور هم یک بازی منطقی و خوبی را ارائه داد و با تفکر خوب بازی کرد. بازیکنان تراکتور توپ را در اختیار نسف قارشی قرار دادند و چشم به ضد حملات دوختند و سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله فوق العاده بود و توانستند به گل برسند. بعد از زدن گل هم سپاهانی‌ها بازی را مدیریت کرده و منطقی بازی کردند. البته می‌توانستند گل‌های بیشترس بزنند، اما این اتفاق نیفتاد. در مجموع ۲ نماینده ما در آسیا عملکرد خوبی را داشتند. همچنین برد در بازی با الوصل دست استقلال بود، اما یک مقدار بی تجربگی کرد.

کارشناس فوتبال درباره اینکه شانس کدامیک از نمایندگان فوتبال ما برای صعود از گروهشان بیشتر است، گفت: تیم تراکتور به مرحله بعدی صعود کرده است، اما هر چه به جلوتر می‌رود کار برایش سخت‌تر می‌شود. تفکرات فوتبال این است که ما چه داشته‌هایی داریم. ما چند سال هست که نتوانستیم بازیکن پرورش بدهیم و بازیکنان خارجی که به ایران آمدند کیفیت لازم را ندارند، اما باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.