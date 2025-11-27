مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اعزام دانش آموزان ۸ استان کشور به سرزمین وحی از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی امروز به یکی از استان‌های پیشرو در عمره دانش‌آموزی تبدیل شده است، گفت: پس از ۱۰ سال توقف اعزام‌ها، پارسال سهمیه ۱۱ نفری استان با استقبال خانواده‌ها و تلاش همکاران به ۹۱ دانش آموز و ۱۱ همکار فرهنگی و مربی افزایش یافت که بالاترین نسبت اعزام در کشور بود.

او افزود: با توجه به موفقیت سال گذشته، سهمیه خراسان جنوبی امسال بیش از ۹ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که جمعیت عمره‌گزار کشور تنها دو برابر شده است.

مرتضوی با اشاره به ایجاد ایستگاه پروازی اختصاصی عمره دانش‌آموزی در بیرجند اظهار کرد: این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان و توجه ملی به جایگاه خراسان جنوبی در تربیت نسل مؤمن و انقلابی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: دانش‌آموزان استان‌های آذربایجان‌شرقی، قم، گلستان، مازندران، تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز امسال همراه با دانش‌آموزان خراسان جنوبی از بیرجند عازم سرزمین وحی خواهند شد که این هم‌افزایی نماد وحدت ملی و همدلی فرهنگی است.