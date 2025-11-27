مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اعزام دانش آموزان ۸ استان کشور به سرزمین وحی از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی امروز به یکی از استانهای پیشرو در عمره دانشآموزی تبدیل شده است، گفت: پس از ۱۰ سال توقف اعزامها، پارسال سهمیه ۱۱ نفری استان با استقبال خانوادهها و تلاش همکاران به ۹۱ دانش آموز و ۱۱ همکار فرهنگی و مربی افزایش یافت که بالاترین نسبت اعزام در کشور بود.
او افزود: با توجه به موفقیت سال گذشته، سهمیه خراسان جنوبی امسال بیش از ۹ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که جمعیت عمرهگزار کشور تنها دو برابر شده است.
بیشتر بخوانید
مرتضوی با اشاره به ایجاد ایستگاه پروازی اختصاصی عمره دانشآموزی در بیرجند اظهار کرد: این رویداد نشاندهنده ظرفیت بالای استان و توجه ملی به جایگاه خراسان جنوبی در تربیت نسل مؤمن و انقلابی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: دانشآموزان استانهای آذربایجانشرقی، قم، گلستان، مازندران، تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز امسال همراه با دانشآموزان خراسان جنوبی از بیرجند عازم سرزمین وحی خواهند شد که این همافزایی نماد وحدت ملی و همدلی فرهنگی است.