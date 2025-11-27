فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف یک کیلو و ۲۹۰ گرم تریاک از معده یک مسافر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۲۱ بسته حاوی یک کیلو و ۲۹۰ گرم تریاک از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات عنوان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: مواد مخدر ، مرجع قضائی
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۶ آذر ۱۴۰۴
خودکشی بخاطر پول
۰
۰
پاسخ دادن
