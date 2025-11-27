در لیگ قهرمانان اروپا آرسنال از سد بایرن مونیخ گذشت و تیم‌های رئال مادرید، پاریس و آیندهوون از سد رقبا گذشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته با برگزاری ۹ دیدار باقی مانده به پایان رسید که در مهمترین مسابقه تیم‌های آرسنال و بایرن مونیخ دو تا از آماده‌ترین تیم‌های حال حاضر اروپا در ورزشگاه امارات لندن به مصاف هم رفتند که توپچی‌ها سه بر یک مهمانشان را شکست دادند.

دو تیم در دقایق ابتدایی بازی پایاپای پیش می‌رفتند و بازی نسبتاً نزدیک دنبال می‌شد. در نهایت، آرسنال روی یک ضربه‌ی کرنر توسط یورین تیمبر در دقیقه‌ی ۲۳ به گل رسید. با وجود شوک وارد شده به بازیکنان بایرن مونیخ، آنها خیلی زود به بازی برگشتند؛ همکاری کیمیش-گنابری-کارل در دقیقه‌ی ۳۲ موجب به تساوی کشیده شدن بازی شد. دو موقعیت نصفه و نیمه بایرن مونیخ تا انتهای این نیمه، بی‌حاصل بود و بازی دو تیم با همان نتیجه‌ی ۱-۱ به رختکن رفتند.

شروع نیمه دوم با موج شدید حملات آرسنال آغاز شد. کرنر‌های پی‌درپی تیم میکل آرتتا، فشار زیادی به دفاع بایرن مونیخ وارد کرد. تعویض‌های آرتتا در میانه‌ی این نیمه، کفه‌ی ترازو را بیش از پیش به سمت میزبان سنگین کرد؛ ابتدا پاس گل کالافیوری تازه‌وارد به نونی مادوئکه در دقیقه ۶۹ و سپس گلزنی گابریل مارتینلی تازه‌نفس در دقیقه ۷۶، عملاً کار بایرن مونیخ در این بازی را تمام کرد.

آرسنال با این پیروزی روند صد در صد پیروزی‌اش در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان اروپا را حفظ کرد و جای بایرن مونیخ در صدر جدول رده‌بندی را گرفت. بایرن مونیخ هم متحمل اولین شکستش در فصل جاری شد و روند ۱۸ بازی بدون شکست از ابتدای فصل ۲۶-۲۰۲۵ برای تیم کمپانی در ورزشگاه امارات به پایان رسید.

در دیگر دیدار مهم، اینتر که از ۴ بازی قبلی ۴ برد کسب کرده بود، در ثانیه‌های پایانی در ورزشگاه وندامتروپولیتانوی مادرید با نتیجه ۲–۱ مقابل اتلتیکو مادرید شکست خورد. گل زودهنگام خولین آلوارز در نیمه دوم توسط زیلینسکی جواب داده شد، اما شلیک دیرهنگام خوزه خیمنس اتلتیکومادرید را در خانه به پیروزی شیرین ۲ بر یک مقابل اینتر رساند. ارسال آنتوان گریزمان از نقطه کرنر در دقیقه ۹۳ روی سر مدافع وسط ۳۰ ساله اروگوئه‌ای نشست و به تور دروازه یان زومر لرزه انداخت تا هفته سیاه نراتزوری تکمیل شود.

اینتر با این شکست ۱۲ امتیازی و در رتبه چهارم ماند و اتلتیکو هم ۹ امتیازی شد و به رتبه دوازدهم رسید.

رئال مادرید با نتیجه نزدیک ۴ بر ۳ از سد المپیاکوس گذشت و هر ۴ گل کهکشانی‌ها را در این مسابقه کیلیان امباپه به ثمر رساند. او در عرض ۷ دقیقه در اواسط نیمه اول هت‌تریک کرد و ابتدا با ضربه از پشت محوطه جریمه و سپس با ضربه سر دروازه تسولاکیس را باز کرد. چیکوئینیو تک‌گل یونانی‌ها در نیمه اول را به ثمر رساند، اما در دقیقه ۲۸ مصدوم شد تا مهدی طارمی فرصت حضور در زمین را پیدا کند.  مهاجم تیم ملی ایران در دقیقه ۵۲ با ضربه سر محکم به گوشه دروازه آندری لونین فاصله را به حداقل رساند. با وجود این، امباپه بار دیگر روی پاس وینیسیوس جونیور گلزنی کرد تا مادریدی‌ها نخستین پیروزی تاریخ خود در خاک یونان را به زحمت به دست آورند.   رئال هم با این برد ۱۲ امتیازی شد و پشت اینتر در رتبه پنجم جای دارد.

 لیورپول  در ورزشگاه آنفیلد و در حضور هوادارانش روبروی پی اس وی آیندهوون به میدان رفت و در نهایت با نتیجه ۱-۴ شکست خورد تا یک باخت تلخ دیگر در این بازی برای آنها رقم خورده باشد.  

پنالتی پریشیچ حاصل خطای هند عجیب فن‌دایک بود و توسط سوبوسلای جبران شد، اما سرخ‌ها در نیمه دوم با درخشش شعیب دیروئخ متحمل شکست سنگین ۴ بر یک شدند.  مهاجم مراکشی در دقایق پایانی ۲ بار دروازه مامارداشویلی را باز کرد. لیورپول در هر ۳ مسابقه اخیر خود با دریافت مجموعاً ۱۰ گل شکست خورده است. آنها از دسامبر ۱۹۵۳ به بعد هرگز ۳ دیدار متوالی را با شکست و دریافت حداقل ۳ گل واگذار نکرده بودند. لیورپول در ۱۲ دیدار اخیر خود در تمام رقابت‌ها ۹ بار تن به شکست داده است؛ اتفاقی بی‌سابقه در ۷۲ سال اخیر.

پاریس در پرگل‌ترین مسابقه دیشب با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل شاگردان توماس فرانک در تاتنهام برنده شد. نیمه اول ۲ گل و نیمه دوم ۶ گل به خود دید. تاتنهام ۲ بار از حریف پیش افتاد، اما پاریس هر ۲ بار به بازی برگشت و هت‌تریک ۳۱ دقیقه‌ای ویتینیا گل‌های کولوموانی در نیمه دوم را آتش زد تا پاریس به یک پیروزی به یادماندنی دست پیدا کند.  دیگر گل‌های تیم تحت هدایت لوئیس انریکه نیز توسط فابین رویس (۵۹) و ویلیام پاچو (۶۵) به ثمر رسیدند. همچنین لوکاس هرناندس، مدافع فرانسوی PSG در دقیقه ۳+۹۰ با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

در سایر دیدارها، آتالانتا با سه گل میزبانش اینتراخت فرانکفورت را شکست داد، اسپورتینگ هم با همین نتیجه کلوب بروژ را مغلوب کرد، مصاف پافوس و موناکو با تساوی ۲-۲ به پایان رسید و کپنهاگن ۳-۲ غیرت قزاقستان را مغلوب کرد.

