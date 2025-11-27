باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بیش از ۴۴۳ هزار تن انار در استان فارس تولید می‌شود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - استان فارس با تولید بیش از ۴۴۳ هزار تن انار بزرگ‌ترین تولیدکننده این میوه در کشور محسوب شده و رتبه نخست میزان تولید و سطح باغ‌های این محصول را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

