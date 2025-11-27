همزمان با  هفته بسیج، رزمایش امنیتی میعاد رضویون سپاه ناحیه مرکزی رشت با عنوان «بسیج، جان پناه مردم» در رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ همزمان با هفته بسیج، رزمایش امنیتی میعاد رضویون سپاه ناحیه مرکزی رشت با عنوان «بسیج، جان پناه مردم» با حضور نمایندگان سپاه قدس گیلان، فرماندار و فرمانده فراجا رشت و ۸۰۰ خودروی گشت رضویون امنیتی، اطلاعاتی بسیج به نیت ۸ هزار شهید استان گیلان، توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت با رمز یا فاطمة الزهرا (س)در مقر سپاه ناحیه مرکزی برگزار شد.

سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این مراسم با تاکید بر اینکه بسیج جان پناه مردم اظهار کرد: در شامگاه ششمین روز از هفته بسیج شاهد بزرگترین رزمایش گشت های رضویون و گشت های محله محور بسیج در قالب رزمایش بسیج «جان پناه مردم» برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در رزمایش بسیج «جان پناه مردم» ۸۰۰ گشت خودرویی بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت به نیت هشت هزار شهید استان گیلان برگزار شد، افزود: این گشت ها به منظور ارتقاء سطح امنیت شهر و محله‌های سطح شهر همزمان با ششمین روز از هفته بسیج برگزار شد.

بســـــــــیج جان پناه مردم

سرهنگ پاسدار حسن امینی با تاکید بر اینکه هدف از گشت های محله محور برقراری امنیت و آرامش است، گفت: نقش بی نظیر نیروی مقاومت بسیج در عرصه های مختلف امنیتی مبتنی بر اشراف دقیق موقعیت محلات با هم افزایی فراجا می‌تواند امنیت پایدار شهروندان را همراه خواهد داشت .

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به آمادگی بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در ایجاد و ارتقاء امنیت پایدار شهری بیان کرد: افزایش ارتباط فکری و ظهور همدلی و همراهی مردم با نیروهای امنیتی بسیج در سطح محلات را از اهداف گشت‌های رضویون در سطح محلات است که در طول سال توسط پایگاه های مختلف بسیج در حال اجراست.

سرهنگ پاسدار حسن امینی با تاکید بر اینکه بسیج و بسیجی خود را جان پناه مردم می داند ، افزود: بسیجیان در همه عرصه های انقلاب اسلامی ثابت کردند که جان پناه مردم بوده و از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

وی با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت در ۱۱ نقطه ثابت ایست و بازرسی معابر رشت و با فعالیت هرشب ۸۰۰ گشت خودرویی ارتقا سطح امنیت را در کنار برادران فراجا داشته و ساخت کشفیات قابل توجهی توسط نیروهای بسیج بودیم .

فر مانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حضور بسیجیان پیام یاس و ناامیدی برای دشمنان خارجی و امیدآفرینی برای دوستان انقلاب و مردم شریف شهر رشت به همراه داشت، گفت: بسیجیان با تاسی از بزرگ بسیجی انقلاب که بنا به فرموده رهبر انقلاب «بسیحی یعنی سلیمانی»، سلیمانی میدان عمل خود شدند.

سرهنگ پاسدار امینی با قدردانی از مجاهدت های خالصانه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: در طول بیش از ۴ ماه از جنگ همچنان گشت های محله محور و رضویون ادامه دار بوده و بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا به امروز نسبت به گشت های امنیتی و اطلاعاتی درخشان بوده و با جان و مال خود برای ارتقای امنیت مردم تلاش کردند.

وی با تاکید بر مردمی سازی مقاومت برای پشتیبانی از گردان‌ها، رده ها و یگان های بسیج از آغازین روز دفاع مقدس ۱۲ روزه تا به امروز توسط بسیج خواهران و آحاد مردم بیش از ۹۰ هزار پرس غذای گرم را در صحنه گشت های اطلاعاتی عملیاتی به دست بسیجیان در حین انجام ماموریت می رساندند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به تعامل کم نظیر بسیجیان با مردم و مسئولین در انجام ماموریت های مختلف گفت: بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت با آموزش و رشد معرفتی، تقوای اطلاعاتی و عملیاتی را در مأموریت های خود رعایت می کنند.

بسیج در صف مقدم خدمت رسانی به مردم



فرماندار رشت نیز در این جمع با اشاره به اهمیت نقش بسیج در صف مقدم خدمت رسانی به مردم گفت: حضور مقتدرانه بسیج در عرصه های مختلف یادآور مجاهدت های ارزشمند رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس دانست.

اسماعیل میرغضنفری با گرامیداشت روز بسیج، عنوان بسیجی در خدمت به مردم را برای خود افتخار دانست و افزود: در کنار بسیج برای خدمت صادقانه به مردمانی که به فرموده امامین انقلاب ولی نعمت هستند ایستاده‌ایم و در کنار یکدیگر برای مردم شریف ایران اسلامی و شهر رشت تلاش می‌کنیم.

وی بسیجیان را در صف مقدم خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: توفیق همراهی با بسیج برای خدمت به مردم را برای خود سعادتی میدانیم و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

نقش بسیج در ارتقا امنیت شهری در دفاع مقدس ۱۲ روزه

سرهنگ عیسی روشن قلب نیز در این رزمایش با گرامیداشت روز بسیج اظهار کرد: حضور مقتدرانه بسیج حماسه‌ای چشمگیر است لذا همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «بسیج مدرسه عشق است»

فرمانده انتظامی شهرستان رشت عشق به مردم و میهن از آموزه های مهم هویت دینی و ملی است ، گفت: بسیج شجره طیبه است و در یک کلام باید گفت بسیج لشکر مخلص خداست.

وی با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد همدلی بسیجیان در ارتقا امنیت اجتماعی بودیم گفت: بسیجی بودن را افتخاری میدانیم و امیدواریم در مسیر پر تلالو انقلاب اسلامی با گفتمان بسیج در خدمت به مردم گام برمی‌داریم.

