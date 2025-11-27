باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد داورنیا گفت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نمایشگاه اردبیل اکسپو با فراهم کردن غرفهای حضور فعال دارد تا توانمندیهای خود را عرضه کرده و در اختیار سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی قرار دهد.
او افزود: ما در استان اردبیل در حوزه سلامت دارای ظرفیتها و پتانسیلهای بینظیری هستیم و آمادگی داریم تا نسبت به راهاندازی شهرک و دهکده سلامت در این استان با ارائه خدمات تخصصی، وی. آی. پی و غربالگری اقدامات مؤثری را در کنار ارائه پیشنهادات مورد نظر انجام دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی با ارائه یک بسته مناسب طرحهای سرمایه گذاری خود را پیشنهاد کرده تا با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی بتواند در این زمینه حرکتهای تحولی خوبی را در حوزه بهداشت، درمان و سلامت به انجام برساند.
داورنیا گفت: در حوزه فناوریها نیز امکان معرفی واحدهای متعدد و مرتبط با این حوزه وجود دارد که شایسته است در بحث تهیه و خرید ملزومات پزشکی، آرایشی، بهداشتی و دارویی با سرمایهگذاران بخشهای مختلف رایزنیها انجام شود.
او در ادامه افزود: با همکاری شهرکهای صنعتی استان و در قالب یک تفاهمنامه مشترک سعی ما بر این است تا زمین مورد نیاز را برای احداث مجموعههای تهیه و تولید محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و ملزومات پزشکی مهیا کنیم تا امکان فراهم کردن بسیاری از زیرساختها در حوزه سلامت فراهم آید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: دانشگاههای کشور امروز به دانشگاههای نسل سوم و چهارم که همان کارآفرینی هستند، ارتقا یافتهاند و ما نیز وظیفه داریم تا در همین راستا با پذیرش بیماران در رشتههای تخصصی از کشورهای مختلف به سمت اقتصاد پزشکی سلامتمحور و جذب توریسم در این بخش اقدام کنیم.
داورنیا بیان کرد: در احداث و تکمیل خوابگاههای دانشجویی انجام فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات درمانی ما نیازمند جذب مشارکت فعال بخش خصوصی هستیم که حتی امکان بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری به روش بی. او. تی نیز فراهم آمده است.
او در مورد بیمارستان یکهزار تختخوابی و امکان واگذاری آن به سرمایهگذاران بخش خصوصی در مسیر تکمیل یادآور شد: چنانچه قرارگاه خاتمالانبیا اقدامات جدی را در هفتههای آینده برای احداث فاز به فاز بیمارستان یکهزار تختخوابی اردبیل انجام ندهد، ما مصمم هستیم تا این مجموعه را در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار دهیم تا احداث این بیمارستان سرعت بیشتری بگیرد.
منبع: علوم پزشکی