سرمربی استقلال گفت: هنوز هم شانس صعود به مرحله حذفی را داریم و امیدوارم در بازی آخر خودمان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا پیروز شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از تساوی مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا گفت: مسئولیت این بازی بر عهده ماست. میخواستیم این دیدار را با پیروزی به پایان برسانیم و همچنان شانس صعود به مرحله بعد را داریم. باید در بازی آخر حتماً به پیروزی برسیم.
او ادامه داد: برنامهای که داشتیم بهطور کامل اجرا شد و بازیکنانم بهخوبی از آن پیروی کردند. تیم حریف فرصتهای زیادی ایجاد نکرد اما برخی مسائل در جریان بازی از کنترل ما خارج است. الوصل تیم بسیار قدرتمندی است و هر زمان که بخواهد میتواند موقعیت خلق کند. متأسفانه منیر الحدادی دچار مصدومیت شد که این اتفاق برای ما و مسابقات آینده خوشایند نیست. با این حال تسلیم نمیشویم و با قدرت کارمان را ادامه میدهیم. اگر روی جزئیات دقت بیشتری داشتیم امکان گلزنی وجود داشت، ولی در نهایت نتیجه را میپذیریم. به بازیکنانم افتخار میکنم؛ بهترین نتیجه رقم نخورد اما حداقل گزینه دوم را به دست آوردیم.
سرمربی آبی پوشان درباره مصدومیت منیر الحدادی و نقش او در ساختار تیم استقلال عنوان کرد: وقتی منیر در زمین است کیفیت تیم ما بالاتر میرود. احمدی بازیکن دفاعیتری است و عملکرد خوبی هم داشت اما منیر در بخش هجومی کمک زیادی به ما میکند و بازیکن بسیار باکیفیتی است. این مصدومیت اتفاق بدی بود. امیدوارم سریعتر برگردد. وضعیت او ظرف ۴۸ ساعت مشخص میشود که آیا به داربی میرسد یا خیر. فعلاً حداقل یک هفته از تمرینات دور خواهد بود.
ساپینتو در ادامه درباره تأخیر در شروع مسابقه و موافقت او با این تصمیم گفت: قطعاً موافقت کردم. اگر چنین اتفاقی برای تیم من هم رخ میداد، باید زمان لازم را در اختیارمان میگذاشتند. حتی میتوانستم تیمم را از زمین خارج کنم. نمیدانم این موضوع در نتیجه بازی تأثیر داشت یا نه اما برای هر دو تیم شرایط دشوار بود. با این وجود هر دو تیم با تمام توان جنگیدند و فکر میکنم هواداران از کیفیت بازی رضایت داشته باشند.
او درباره انتقاد هواداران به عملکرد محمدرضا آزادی بیان کرد: بهتر است مثبت باشیم و همه در کنار هم بمانیم. فصل طولانی است و اگر فضای مثبت حفظ شود، بازیکنان با اعتماد بیشتری کار خواهند کرد. برای برخی بازیکنان بازی زیر فشار سنگین است. مهاجمان مسئولیت گلزدن دارند و طبیعتاً تحت فشار قرار میگیرند. این موضوع برای سعید سحرخیزان هم وجود داشت. باید به آنها ایمان داشته باشیم تا بتوانند پیشرفت کنند.
ساپینتو در پایان گفت: تیم حریف رقابتی ظاهر شد و بازیکنانش خوب کار کردند. شدت بازی بالا بود و از نظر فنی سطح بالایی داشت. در جریان مسابقه، سرمربی الوصل سیستم تیمش را تغییر داد و ما نیز مجبور شدیم تغییراتی ایجاد کنیم. آنها از تمام نقاط زمین تحرک داشتند. از نظر من این بازی از لحاظ فنی بسیار غنی بود.