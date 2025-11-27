رئیس‌جمهور آمریکا تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن را «عملی شرورانه، ناشی از نفرت و تروریستی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با محکوم کردن تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن به عنوان یک «حمله شنیع»، این اقدام را «عملی شرورانه، ناشی از نفرت و تروریستی» خواند.

ترامپ تأکید کرد: «این جنایتی علیه تمام ملت ما و جنایتی علیه بشریت بود.» او عزم خود را تکرار کرد که مطمئن شود متهم این تیراندازی «بالاترین هزینه ممکن» را می‌پردازد.

او گفت: «امشب می‌توانم بر اساس بهترین اطلاعات موجود گزارش دهم که وزارت امنیت داخلی مطمئن است که متهم در بازداشت، یک خارجی است که از افغانستان - یک چاله جهنمی روی زمین - وارد کشور ما شده است.» ترامپ در ادامه افزود که این متهم در سال ۲۰۲۱ توسط دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، «با هواپیما به آمریکا آورده شده است».

ترامپ خواستار بازبینی ورود‌ افغان‌ها تحت دولت بایدن شد

رئیس‌جمهور آمریکا، پس از تیراندازی به دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید توسط یک شهروند افغان - که ترامپ ادعا کرد در سال ۲۰۲۱ «با هواپیما به آمریکا آورده شده» - خواستار بازبینی کلی مهاجرت از افغانستان تحت دولت بایدن شد.

ترامپ گفت: «اکنون باید هر خارجی که تحت دولت بایدن از افغانستان وارد کشور ما شده را مجدداً بررسی کنیم» و بر اخراج هر فردی که «شایستگی حضور ندارد» تأکید کرد. او قانونی را که توسط بایدن امضا شد و وضعیت این متهم را تمدید کرد، مورد انتقاد قرار داد و گفت این سیاست خطراتی برای امنیت ملی ایجاد کرده است.

او همچنین به نگرانی‌های گسترده‌تر اشاره کرد و ادعا کرد سیاست‌های گذشته «۲۰ میلیون خارجی ناشناس و بررسی‌نشده از سراسر جهان» را به همراه آورده و هشدار داد که هیچ کشوری نمی‌تواند چنین «خطری» برای بقای خود را «تحمل کند».

آمریکا درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را پس از حمله واشنگتن متوقف کرد

سرویس مهاجرت و تابعیت ایالات متحده (USCIS) اعلام کرد که تمام درخواست‌های مهاجرت مربوط به اتباع افغانستان به طور نامحدود معلق شده است.

این آژانس گفت که این توقف بلافاصله اجرایی می‌شود در حالی که رویه‌های امنیتی و بررسی‌ها مورد بازبینی بیشتر قرار می‌گیرند. این آژانس افزود: «حفاظت و ایمنی میهن ما و مردم آمریکا همچنان تمرکز و مأموریت منحصر‌به‌فرد ما باقی مانده است.»

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پی تیراندازی در واشنگتن که دو عضو گارد ملی را در شرایط بحرانی قرار داد، خواستار یک بازبینی گسترده در مورد مهاجرت افغان‌ها تحت دولت جو بایدن شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تیراندازی در آمریکا ، دولت ترامپ ، مهاجران غیرقانونی ، افغانستان
