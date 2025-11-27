وزیران خارجه ایران و فرانسه بر ضرورت کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و عدالت بین‌المللی تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی که بنا به دعوت ژان نوئل بارو همتای فرانسوی خود به پاریس سفر کرده است، عصر چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ در محل وزارت امور خارجه فرانسه با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه ایران - فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و نیز طرفین بر اهمیت تداوم مشورت‌ها جهت رفع موانع و تسهیل مناسبات تاکید کردند.

دو وزیر با مرور تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بین‌المللی و نیز موضوع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و عدالت بین‌المللی را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازداشت ناموجه تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری، از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت به ایران شد.

عراقچی با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملت‌های منطقه، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای صیانت از حاکمیت قانون، توقف نسل‌کشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینان‌بخشی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرف‌هایی که با قانون‌شکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقبا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تاسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیاده‌خواهانه و قلدرمآبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

عراقچی همچنین با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولیت آنها را در بروز وضعیت کنونی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بین‌الملل به‌ویژه طبق ماده ۴ معاهده منع اشاعه شد.

برچسب ها: عباس عراقچی ، ایران ، فرانسه
خبرهای مرتبط
تاکید عراقچی بر اتخاذ موضع منسجم و قاطع کشور‌های اسلامی برای مقابله با توطئه علیه فلسطین
وزرای امور خارجه ایران و سوریه دیدار کردند
عراقچی: حق خود برای واکنش به صهیونیست‌ها را کنار نگذاشته‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
مجلس به قطع بنزین خودروهای نوشماره ورود می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۶ آذر
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
نامه ایران به شورای امنیت درباره نقش محوری آمریکا در تجاوز اسرائیل به تهران
تاکید وزیران خارجه ایران و فرانسه بر ضرورت کاهش تنش‌های بین‌المللی
آخرین اخبار
تاکید وزیران خارجه ایران و فرانسه بر ضرورت کاهش تنش‌های بین‌المللی
نامه ایران به شورای امنیت درباره نقش محوری آمریکا در تجاوز اسرائیل به تهران
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۶ آذر
مجلس به قطع بنزین خودروهای نوشماره ورود می‌کند
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
لاریجانی: امیدوارم مسائل خط لوله گاز ایران به پاکستان به‌زودی حل شود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت به مناسبت روز بسیج مستضعفین
عارف: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود
عراقچی: غرب باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشد
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
عارف: مدیرِ مخالف تصمیمات دولت، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند
عزیمت وزیر امور خارجه به پاریس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
روایت تخت‌روانچی از سفر به تاجیکستان؛ تاکید بر تقویت روابط بر مبنای اشتراکات فرهنگی
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها