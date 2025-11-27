روح الله حسینی دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از برگزاری هر ساله این جشنواره در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - روح الله حسینی دبیر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بیان کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر نه تنها در این دوره بلکه در دوره‌های آتی هم در شیراز برگزار خواهد شد. فقط افتتاحیه و اختتامیه نخواهد بود و ان‌شاءالله از این به بعد شیراز محل استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر استان های دیگر برای برگزاری جشنواره جهانی فجر اعلام آمادگی کنند، مکان برگزاری جشنواره تغییر پیدا خواهد کرد؟ گفت: خیر، چون استاندارد‌های بین المللی به ما اجازه نمی‌دهند. در حال حاضر جشنواره جهانی فیلم فجر عضو رسمی FIFF است و باید در زمان مشخصی در شهر و جای مشخصی برگزار شود که این امر لازمه برگزاری یک جشنواره استاندارد است.

حسینی در ادامه سخنانش درباره سمت دبیری جشنواره جهانی فیلم فجر در سال آینده گفت: نمی‌دانم این سوال را باید از رائد فریدزاده پرسید.

وی درباره کمرنگ بودن حضور هنرمندان برجسته در این جشنواره گفت: عموما چهره‌های هنری در اختتامیه یا طول برگزاری جشنواره حضور پیدا می‌کنند. معمولا مرسوم نیست، چهره‌های هنری خیلی در افتتاحیه شرکت داشته باشند. اساسا حضور هنرمندان در طول جشنواره مهم است، حال این امر به برنامه هنرمند بستگی دارد. ما در مدت زمان کم برنامه ریزی کردیم و خیلی از هنرمندان در حال حاضر سرکار هستند و در پروژه‌های تولید فیلم حضور دارند.