حماس از کشور‌های میانجی خواست برای تحت فشار گذاشتن رژیم صهیونیستی به منظور تضمین خروج امن ده‌ها مبارز این گروه از تونل‌های جنوب غزه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گروه فلسطینی حماس روز چهارشنبه از کشور‌های میانجی خواست تا برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل جهت اجازه خروج امن ده‌ها مبارز این گروه که در تونل‌های جنوب نوار غزه مستقر هستند، اقدام کنند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل ادعا کرد در طول هفته گذشته بیش از ۲۰ عضو حماس را به شهادت رسانده و هشت تن دیگر را دستگیر کرده است.

حماس در بیانیه‌ای گفت: «ما (اسرائیل) را به طور کامل مسئول جان مبارزانمان می‌دانیم و از میانجی‌هایمان می‌خواهیم اقدام فوری برای تحت فشار گذاشتن (اسرائیل) جهت اجازه بازگشت پسرانمان به خانه انجام دهند.»

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که برای هفته‌ها، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ عضو حماس در شبکه‌ای از تونل‌های زیر شهر رفح، در منطقه‌ای از نوار غزه که تحت کنترل نظامی اسرائیل است، مستقر هستند.

بر اساس شرایط آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا که در ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، ارتش اسرائیل از بخش‌های ساحلی سرزمین فلسطینی به اصطلاح «خط زرد» که منطقه تحت کنترل اسرائیل را مشخص می‌کند، عقب‌نشینی کرد. به نظر نمی‌رسد اسرائیل مایل به مصالحه برای خروج امن آنان از تونل باشد.

یک سخنگوی رژیم اسرائیل اوایل این ماه به خبرگزاری فرانسه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم «اجازه خروج امن برای ۲۰۰ مبارز حماس را نمی‌دهد» و «بر موضع خود برای از بین بردن توانایی‌های نظامی حماس و خلع سلاح نوار غزه پایدار مانده است.»

حماس در بیانیه روز چهارشنبه خود، اسرائیل را به دلیل «تعقیب، ترور و دستگیری مبارزان مقاومت تحت محاصره در تونل‌های رفح» متهم به نقض توافق آتش‌بس کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

