باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته دوم لیگ دسته چهارم فوتبال کشور شهرداری قائمشهر، کاسپین فریدونکنار و ارمیکو نوشهر به ترتیب تیم‌های پراتیک گلستان، کوثر قرچک و طوس ساری را شکست دادند و دریای آرین بابل هم مقابل صنوبر برتر البرز مساوی کرد.

شاگردان رضا خانلری در تیم شهرداری قائمشهر در روزی سخت با تک گل دقیقه ۶۵ مهرشاد رجب پور، میزبان خود پراتیک گلستان را در گنبد از پیش رو برداشتند.

در دقیقه ۷۰ بازی، شهرداری قائمشهر به دنبال اخراج بازیکن باتجربه خود محمد فتحی، ۱۰ نفره شد.

۵ دقیقه بعد امیر زنگی دروازه‌بان شهرداری ضربه پنالتی تیم پراتیک گلستان را مهار کرد.

شهرداری قائمشهر با ۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر از کاسپین فریدونکنار، صدرنشین گروه اول لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور شد.

کاسپین فریدونکنار پس از پیروزی هفته اول مقابل انتظار بجنورد، در هفته دوم کوثر قرچک ورامین را با ۲ گل مغلوب کرد.

سیدمهدی غلامحسین نیا در دقیقه ۳ گل اول بازی را به ثمر رساند و ابوالفضل علیزاده هم در دقیقه ۶۰، زننده دومین گل کاسپین فریدونکنار بود.

در شهرآورد مازندرانی گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور، ارمیکو نوشهر با یک گل از سد طوس گذشت.

اسماعیل باقری زننده تنها گل بازی و پیام آور شادی برای تیم ارمیکو نوشهر بود.

ارمیکو با کسب اولین برد فصل به جایگاه ششم صعود کرد و طوس ساری با ۱ امتیاز، رتبه نهم را در اختیار دارد.

دریای آرین بابل دیگر تیم مازندرانی حاضر در گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه کشور به نتیجه مساوی ۲ بر ۲ برابر میزبانش صنوبر برتر البرز دست یافت.

تیم دریای آرین بابل با ۴ امتیاز، جایگاه سوم را پس از تیم‌های ۶ امتیازی کیان جوان قزوین و پاس گیلان به خود اختصاص داده است.