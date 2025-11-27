باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات در شهر کونمینگ در جنوب غربی چین اعلام کردند که یک قطار آزمایشی روز پنجشنبه به گروهی از کارگران راه‌آهن برخورد کرد که در پی آن ۱۱ نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. این مرگبارترین حادثه ریلی در بیش از یک دهه گذشته در چین است.

مقامات محلی گفتند این قطار که در حال آزمایش تجهیزات تشخیص زلزله بود، به یک بخش منحنی-شکل مسیر در ایستگاه راه‌آهن شهرک لویانگ برخورد کرد.

آنها در یک بیانیه افزودند که ایستگاه در استان یوننان خدمات عادی خود را از سر گرفته و علت حادثه در حال بررسی است.

شبکه ریلی چین با گستره‌ای بیش از ۱۶۰٬۰۰۰ کیلومتر (۱۰۰٬۰۰۰ مایل) و ثبت میلیارد‌ها سفر در سال، بزرگترین شبکه ریلی در جهان است.

اگرچه این شبکه به دلیل کارایی مورد تحسین قرار گرفته، اما پس از چندین حادثه برجسته تحت بررسی قرار گرفته است، از جمله تصادف سال ۲۰۱۱ در استان شرقی ژجیانگ که ۴۰ کشته و ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

همچنین در سال ۲۰۲۱، نه نفر در استان گانسوی شمال غربی کشته شدند وقتی قطاری در بخشی از خط راه‌آهن لانژو-سینکیانگ به کارگران برخورد کرد.

منبع: رویترز