باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مراسم افتتاحیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر روز چهارشنبه، پنجم آذرماه ۱۴۰۴ در مجموعه هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد. این رویداد، با حضور جمعی از داوران، هنرمندان ایرانی و خارجی، اصحاب رسانه و البته کمتر چهره‌های سینمایی حال‌وهوایی متفاوت و پویا داشت. این افتتاحیه نشان داد شیراز برای میزبانی یک جشن بزرگ سینمایی کاملاً آماده است.

فضای ورودی و بخش های جانبی جشنواره جهانی

در بدو ورود به جشنواره کاخ ، بازدیدکنندگان با گالری عکس‌های جشنواره که شامل ۴۷ اثر از جنگ‌های مختلف از جمله هشت سال دفاع مقدس و غزه روبه‌رو می‌شوند. مجموعه‌ای که با ترکیب‌بندی‌های رنگی، سوژه‌های چشم‌نواز توجه بسیاری از افراد را به خود جلب می‌کند.

در ادامه حاضران به طرف طبقه منفی یک رفته تا در آیین افتتاحیه جشنواره جهانی فیلم فجر حاضر شوند‌. در بدو ورود به طبقه منفی یک فضای پارتیشن بندی بازار فیلم‌های ایران و جهان و محل استقرار برخی از رسانه‌ها تعبيه شده است که استفاده از رنگ‌های خوش ذوق و خوش سلیقه به جشنواره حس نشاط و شادابی داده است. فضایی که با طراحی و تم رنگی جذاب و چشم نواز برای برگزاری این رویداد بین‌المللی آماده و مهیا بود.

سپس وارد محوطه باز مجموعه هنر شهر آفتاب شدیم. مکانی که حاضران ایستاده منتظر آغاز یک رویداد بین‌المللی هستند. هنرمندان ایرانی، مهمانان خارجی، چهره‌های بین‌المللی و اهالی رسانه از حاضران این جشنواره بودند که در فضای جمع‌وجور اما منظم به انتظار شروع آیین افتتاحیه جشنواره جهانی ایستاده بودند.

نکته قابل‌توجه این افتتاحیه جوان‌ها بودند که جمعیت بیشتری از حاضران را تشکیل می‌دادند که این موضوع حس پویایی و نشاط را در فضای جشنواره تقویت کرد‌.

اکران نسخه مرمت شده زیر درختان زیتون

پس از پایان مراسم رسمی افتتاحیه، نسخه مرمت‌شده فیلم « زیر درختان زیتون» به کارگردانی عباس کیارستمی و با بازی محمدعلی کشاورز پیش روی علاقه‌مندان روی پرده سینما نمایش داده شد. کیفیت بالای نسخه مرمت‌شده و اجرای دقیق احیای فیلم باعث شد که اکران با استقبال خوب مخاطبان و سینمادوستان همراه شود.

انتخاب این اثر برجسته و ارزشمند برای آغاز جشنواره، تصمیم گیری هوشمندانه و مناسبی بود. انتخابی که با هویت هنری جشنواره جهانی فیلم فجر همخوانی داشت و امید برای نمایش چنین آثار مهمی در سال های آینده را افزایش داد.