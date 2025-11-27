باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به دنبال اقدامات غیرمنطقی و خصمانه اخیر دولت استرالیا، این کشور با انتشار ادعا‌های بی‌اساس و غیرمستند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست ادعایی حامیان دولتی تروریسم قرار داده است. این تصمیم غیرحرفه‌ای و مبتنی بر تحریکات سیاسی، بدون ارائه هیچ مدرک معتبری صورت گرفته و تنها هدف آن، ایجاد تنش در روابط دو کشور است.

دولت استرالیا با تکرار ادعا‌های واهی درباره وقایع ضد یهودی در این کشور و اخراج غیرقابل توجیه دیپلمات‌های ایرانی، گامی دیگر در مسیر تشدید اختلافات برداشته است. استرالیا در ماه اوت، ایران را به دست داشتن در دو حمله آتش‌زنی ضدیهودی در شهر‌های سیدنی و ملبورن متهم کرد و به سفیر تهران ۷ روز فرصت داد تا کشور را ترک کند. این اولین اخراج از این دست از زمان جنگ جهانی دوم بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی انقلابی و مردمی، همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم و دفاع از تمامیت ارضی ایران ایستاده است. این قبیل تصمیمات غیرمنطقی نه تنها تأثیری در اراده استوار این نهاد نخواهد داشت، بلکه بر بی‌اعتباری سیاست‌های استرالیا در صحنه بین‌المللی می‌افزاید.

منبع: رویترز