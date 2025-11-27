دولت استرالیا با انتشار ادعاهای بی‌اساس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست ادعایی حامیان دولتی تروریسم قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به دنبال اقدامات غیرمنطقی و خصمانه اخیر دولت استرالیا، این کشور با انتشار ادعا‌های بی‌اساس و غیرمستند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست ادعایی حامیان دولتی تروریسم قرار داده است. این تصمیم غیرحرفه‌ای و مبتنی بر تحریکات سیاسی، بدون ارائه هیچ مدرک معتبری صورت گرفته و تنها هدف آن، ایجاد تنش در روابط دو کشور است.

دولت استرالیا با تکرار ادعا‌های واهی درباره وقایع ضد یهودی در این کشور و اخراج غیرقابل توجیه دیپلمات‌های ایرانی، گامی دیگر در مسیر تشدید اختلافات برداشته است.  استرالیا در ماه اوت، ایران را به دست داشتن در دو حمله آتش‌زنی ضدیهودی در شهر‌های سیدنی و ملبورن متهم کرد و به سفیر تهران ۷ روز فرصت داد تا کشور را ترک کند. این اولین اخراج از این دست از زمان جنگ جهانی دوم بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی انقلابی و مردمی، همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم و دفاع از تمامیت ارضی ایران ایستاده است. این قبیل تصمیمات غیرمنطقی نه تنها تأثیری در اراده استوار این نهاد نخواهد داشت، بلکه بر بی‌اعتباری سیاست‌های استرالیا در صحنه بین‌المللی می‌افزاید.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت استرالیا ، سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
در نشست تخصصی موسسه کادرس مطرح شد:
تمایز جرم عادی از جرم امنیتی؛ بررسی جایگاه اراذل و اوباش در جنگ ایران و رژیم صهیونیستی
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
اقدام غیرمسئولانه استرالیا در اخراج دیپلمات ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
شلیک به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آخرین اخبار
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
شلیک به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت
ارتش پس از انتخابات جنجالی، قدرت را در گینه بیسائو به دست گرفت
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات