رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از وضعیت ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران در روز پنج شنبه ششم آذر ماه ۱۴۰۴، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیک پنج شنبه ششمین روز آذر ماه گفت: امروز وضعیت تردد در تمامی معابر و بزرگراه‌های پایتخت همچنان عادی و روان است و در معابرخلوت صبحگاهی، هیچ بار ترافیکی مشاهده نگردیده و حرکت خودرو‌ها به آسانی انجام می‌پذیرد. 

وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود. تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی معابر بزرگراهی شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها  و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند. رانندگان با توجه به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه تردد نمایند.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

منبع: پلیس راهور تهران بزرگ

ثبت ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو‌ها از روز شنبه در تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
حدود ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی جریمه شدند
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
تبادل نظر
اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال