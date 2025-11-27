باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیک پنج شنبه ششمین روز آذر ماه گفت: امروز وضعیت تردد در تمامی معابر و بزرگراههای پایتخت همچنان عادی و روان است و در معابرخلوت صبحگاهی، هیچ بار ترافیکی مشاهده نگردیده و حرکت خودروها به آسانی انجام میپذیرد.
وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقتهای غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود. تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی معابر بزرگراهی شهر تهران به جهت کنترل سرعتها و سبقتها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام میکند. رانندگان با توجه به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه تردد نمایند.
رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلایندههای هوا و ترافیک استفاده نمایید.
منبع: پلیس راهور تهران بزرگ