جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: بی‌توجهی به کمربند ایمنی عامل اصلی تلفات جاده‌ای است و استفاده از آن میزان آسیب به سر و قفسه سینه را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر نقش حیاتی کمربند ایمنی در کاهش تلفات رانندگی اعلام کرد: کمربند ایمنی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مهارکننده، از سرنشینان خودرو در برابر پرتاب‌شدگی، حرکت‌های شدید ناشی از برخورد و صدمات ناشی از برخورد با اجزای داخلی کابین محافظت می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از کمربند ایمنی میزان آسیب‌های جدی به ناحیۀ سر و قفسه سینه را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد افزود: این آمار نشان‌دهندۀ نقشی است که یک اقدام ساده می‌تواند در حفظ جان شهروندان ایفا کند.

سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق مادۀ ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و تمام سرنشینان خودرو در همۀ راه‌ها الزامی است. افزون بر این، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان موتورسیکلت نیز یک الزام قانونی و یک ضرورت قطعی در حوزه ایمنی ترافیک به شمار می‌رود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ضمن درخواست از رانندگان برای رعایت مقررات ایمنی تأکید کرد: پلیس راه به‌طور مستمر بر رعایت این قانون نظارت دارد و انتظار می‌رود شهروندان با رعایت کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، نقش مؤثری در کاهش تلفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند.

منبع: پلیس راه راهور فراجا

برچسب ها: کمربند ایمنی ، تلفات تصادف
خبرهای مرتبط
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
اعلام محدودیت‌های گسترده ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمال کشور
تورم، افزایش جرایم رانندگی را بی‌اثر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
آخرین اخبار
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال