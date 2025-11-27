باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز خلیلی امروز در دیدار با سرمایه‌گذاران خارجی و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اردبیل با اشاره به سه برنامه راهبردی مشخص در ارتباط با شعار سال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، انتقال دانش فنی، توسعه صادرات و رفع کسری، اظهار کرد: در این مسیر دو رویداد مهم از امروز به‌صورت رسمی در اردبیل کلید خورده که شامل همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ می‌شود.

او افزود: پس از مسئله امنیت، موضوع تولید و اشتغال در وضعیت فعلی کشور برای حکومت در اولویت قرار دارد و بر همین مبنا ده بخش از برنامه هفتم توسعه مربوط به مباحث اقتصادی و یک بخش آن مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی است که بر پایه تأکید قانون‌گذار باید ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی، ۱۲ درصد بخش معدن و ۸ درصد صنعت افزایش یابد که برای دستیابی به این هدف حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل نیز مطابق این برنامه برای دستیابی به رشد ۶ درصدی حداقل به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است، در حالی که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی استان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

خلیلی با اشاره به ۱۵ مورد تفویض اختیار انجام‌شده در دولت چهاردهم افزود: کلیه اختیار‌های مربوط به سیاست‌گذاری، نظارت و گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه مطابق قوانین بالادستی به مسئولان نهاد‌های متناظر در استان‌های مرزی محول شده است.

او اظهار داشت: از جمله اقدامات مثبتی که در جریان تفویض اختیار‌ها انجام شده، مربوط به تأمین مالی از طریق روش‌های مبادله کالا به کالا و رفع تعهد‌های ارزی با واردات ۱۲ قلم کالای راهبردی به جای بازگرداندن ارزش حاصل از صادرات است که با توجه به بازار مناسب نهاده‌های دامی در کشور‌های قزاقستان و روسیه و نیاز استان اردبیل، می‌توان از شیوه‌های یادشده برای رفع نیاز‌های استان بهره گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: برای محقق ساختن این هدف، برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ طراحی شد و تحقق اهداف این دو رویداد نیازمند یاری مسئولان بلندپایه و رایزنان بازرگانی است.

خلیلی در ادامه گفت: بر این اساس، رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه‌های فعال در کشور‌های همسایه باید نیازمندی‌ها را اطلاع‌رسانی و نسبت به تسهیل‌گری و شناسایی بازار‌های مقصد اقدام کنند و به عنوان بازاریاب، اطلاعات لازم را در اختیار مسئولان و تولیدکنندگان قرار دهند تا به برنامه راهبردی مشخصی در این عرصه دست یابیم.‌

او تصریح کرد: آماده‌ایم بستر مشترکی در این زمینه ایجاد کنیم تا نیازمندی‌ها، قابلیت‌ها و دانش فنی و مهندسی در حوزه‌های واردات و صادرات را در آن به اشتراک بگذاریم که برای بازرگانان نیز قابل دسترسی باشد؛ با توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در استان اردبیل، آمادگی داریم زیرساخت مورد نیاز این بستر را نیز فراهم آوریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به بازار بزرگ ۵۰۰ میلیارد دلاری کشور‌های حوزه قفقاز و اوراسیا، تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته و در همین چارچوب، متقاضی همکاری کارگزاران استاندارد بین‌المللی هستیم تا در این زمینه یاری‌مان کنند.

خلیلی افزود: استان اردبیل سالانه نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار صادرات و ۱۹۰ میلیون دلار واردات فناوری و مواد اولیه دارد و با برنامه‌ریزی مناسب در سه سال آینده می‌توان این رقم را به یک میلیارد دلار افزایش داد.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی اردبیل و برخورداری استان از دو فرودگاه و نیز راه‌آهن در شرف تکمیل، بیان کرد: استان اردبیل از توانمندی خوب صادراتی و آسان‌ترین مسیر اتصال کریدور شمال - جنوب برخوردار است؛ اگر بندر خشک نیز در استان اردبیل ایجاد و راه‌آهن اردبیل به پارس‌آباد متصل شود، می‌تواند دستیابی به هدف مورد نظر را تسهیل نماید.

منبع: صدا و سیما