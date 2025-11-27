نمایندگان هرمزگان در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت ۱۶ امروز (۶ آذر) تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در استادیوم ورزشی خلیج فارس با تیم نود ارومیه دیدار می‌کند.

اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال شناور سازی قشم از ساعت ۱۶:۳۰ شنبه (۸ آذر) مهمان تیم نفت و گاز گچساران است. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم و تیم شناور سازی قشم با ۱۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

